Boeing renuncia a adquirir la sección de aviación civil de Embraer

El gigante aeronáutico estadounidense Boeing anunció este sábado (25.04.2020) que ha rescindido un acuerdo para crear dos "joint venture" (negocios conjuntos) con la brasileña Embraer, uno de aviación comercial y otro de desarrollo de mercados para el carguero militar C-390. Este último proyecto de colaboración, sin embargo, se mantiene.

En un comunicado, Boeing indicó que ha "ejercido sus derechos" a rescindirlo porque Embraer "no cumplió las condiciones necesarias" dentro de un plazo límite que venció ayer viernes, pese a que la colaboración había recibido "aprobación incondicional" de todos los reguladores implicados excepto la Comisión Europea.

"Boeing trabajó diligentemente durante más de dos años para finalizar su transacción con Embraer. En los últimos meses, hemos tenido negociaciones productivas, aunque en última instancia infructuosas, sobre ciertos términos del acuerdo que no se han cumplido", justificó Marc Allen, responsable de Boeing de esta operación, sin dar detalles sobre los criterios que truncaron la transacción. "Queríamos resolverlos todos antes de la fecha límite, pero eso no sucedió", dijo. Para Allen, la rescisión es "profundamente decepcionante", pero las firmas "han alcanzado un punto en el que continuar las negociaciones en el marco" de ese acuerdo "no va a resolver los problemas pendientes".

La compañía brasileña respondió también a través de un duro comunicado: "Embraer cree firmemente que Boeing terminó indebidamente el Acuerdo Global de Operación (MTA, en inglés) y fabricó falsas alegaciones como pretexto para intentar evitar sus compromisos de cerrar la transacción y pagar a Embraer el precio de compra de 4.200 millones de dólares", señaló la brasileña en un comunicado.

Un memorando de entendimiento, firmado por ambas compañías en julio de 2018, estipuló que Boeing tomaría el control de esta actividad por 4.200 millones de dólares, lo que le habría permitido controlar el 80% del capital del nuevo grupo. El 20% restante habría permanecido bajo el control de la empresa brasileña.

El plan de fusión se anunció unos días después de la entrada en vigor de la asociación entre Airbus y la canadiense Bombardier, que permitió a los europeos tomar el control del programa Cseries. Con la adquisición de Embraer, Boeing iba a competir con su rival europeo en el segmento de aviones regionales. Al mismo tiempo, permitiría que Embraer se beneficiara de la fuerza de comercial de Boeing.

lgc (efe/afp)

Última actualización a las 18:45 CET con la respuesta de Embraer.

