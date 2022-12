Bloqueo de cuentas de periodistas en Twitter, "un acto puramente arbitrario"

Se trata de las cuentas de Twitter de una serie de destacados periodistas estadounidenses, como el New York Times, el Washington Post y la emisora ​​CNN. Según el Washington Post, no hubo aviso previo de la medida. Anteriormente, se había bloqueado otra cuenta que rastreaba el avión privado del propietario de Twitter, Elon Musk. Algunos de los periodistas cuyas cuentas ahora han sido prohibidas habían informado sobre ello.

Musk habló en varios tuits de una violación de las condiciones de uso de Twitter y de un peligro para él y su familia por los datos de vuelo. "Publicaron mi ubicación exacta en tiempo real, básicamente las coordenadas para un asesinato", escribió Musk. Los periodistas habían violado la prohibición de compartir información personal, conocida como doxxing, escribió Musk: "A los 'periodistas' se les aplican las mismas normas de doxxing que a todos los demás".

Un estudiante había creado la cuenta @elonjet, que reproducía información de libre acceso sobre los movimientos del jet privado de Musk, en tiempo real, con la ayuda de un bot informático automatizado. Musk amenazó con emprender acciones legales contra el operador, afirmando que su hijo había sido perseguido por un "acosador loco". "Criticarme todo el día está perfectamente bien, pero publicar mi ubicación en tiempo real y poner en peligro a mi familia no lo está", tuiteó Musk.

El avión privado de Elon Musk en 2019 en Ostende (Bélgica).

Protesta también de la UE

"Según lo que sabemos hasta ahora, los periodistas no difundieron ningún dato personal", escribe en respuesta a Deutsche Welle el experto en Comunicación Wolfgang Schweiger, de la Universidad de Hohenheim. "Como mucho, han dado más publicidad y difusión a @elonjet y a los datos que allí aparecen a través de sus informes. Pero eso no basta como razón para bloquearlos, sobre todo porque @elonjet ya ha sido eliminado de Twitter, y con razón."

Hendrik Zörner, portavoz de prensa de la Asociación Alemana de Periodistas (DJV, por sus siglas en alemán) habla en entrevista con DW de un "acto puramente arbitrario" de Musk contra usuarios críticos de Twitter: "Se trata de claras violaciones de la libertad de prensa y la libertad de opinión. Y eso es, al fin y al cabo, un derecho fundamental". Musk está "obviamente dispuesto a tolerar en la plataforma solo a aquellos que no son críticos con él y su empresa".

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania tuiteó capturas de pantalla de las cuentas bloqueadas y escribió: "La #LibertadDePrensa no puede encenderse y apagarse a antojo". La vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova, amenazó a la empresa de Musk con sanciones de la Unión Europea.

Los críticos consideran que Musk no es de fiar

Aún no está claro si todos los periodistas cuyas cuentas han sido bloqueadas informaron sobre @elonjet. Los medios de comunicación afectados reaccionaron con indignación, pero, al parecer, ya lo veían venir: "La suspensión impulsiva e injustificada de varios periodistas, entre ellos, Donie O'Sullivan, de CNN, es preocupante, pero no sorprendente", escribió CNN. Sally Buzbee, redactora en jefe de The Washington Post, dijo que el bloqueo socava las pretensiones de Musk de operar Twitter como una plataforma de libre expresión.

Desde que se hizo con el control de Twitter, el multimillonario Elon Musk ha despedido a altos directivos y a cerca de la mitad de la plantilla, y ha reactivado cuentas bloqueadas, como la del expresidente estadounidense Donald Trump. Los críticos temen que los mensajes de odio y la desinformación puedan aumentar en Twitter bajo la dirección de Musk.

Hendrik Zörner, de la Asociación Alemana de Periodistas, espera que las alternativas a Twitter prevalezcan a largo plazo. Pero ese aún no es el caso. “En cualquier caso, está claro que si la actitud de Musk no cambia a largo plazo, Twitter ya no podrá seguir siendo la plataforma de periodistas y políticos”.

(gg/cp)