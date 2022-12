Elon Musk convierte algunas oficinas de Twitter en dormitorios para empleados

El multimillonario Elon Musk habría ordenado convertir algunas de las oficinas de la sede de Twitter de San Francisco (EE. UU) en dormitorios para empleados que trabajan turnos más intensos, según filtraron el lunes (05.12.2022) dos trabajadores en anonimato a Forbes.

Según el medio económico, uno de los informantes dijo que entre "cuatro y ocho dormitorios por piso" se han habilitado con camas, lámparas, mesas de noche, sillones, alfombras y plantas para que los trabajadores con turnos "hardcore" puedan descansar. Los dormitorios "se ven cómodos", agregó la fuente.

Estas novedades en las oficinas de Twitter no han sido ni anunciadas ni discutidas con los trabajadores de manera oficial, lo que ha generado críticas: "No tiene buena pinta. Es otra señal tácita de falta de respeto. No hay discusión. Así, sin más, aparecieron las camas", dijo otra fuente.

Asimismo, uno de los informantes dijo que encontró desechos en el basurero de una de las habitaciones, lo que indica que ya están siendo usados y que "la gente ya se está quedando hasta tarde en la noche, por lo que tiene sentido hasta cierto punto".

Exempleados y trabajadores descontentos

A principios de noviembre, Esther Crawford, directora de administración de productos de Twitter, respondió en la red social a una imagen de ella durmiendo en el piso de su oficina, justificando ella misma su acción: "Hacer cosas difíciles requiere sacrificios (tiempo, energía, etc)".

Desde que obtuvo la compañía, el magnate ha exigido a los empleados trabajar "muchas horas de alta intensidad", un plan que Musk ha llamado "Twitter 2.0". El también dueño de Tesla y SpaceX ha despedido al menos a la mitad de los empleados de Twitter en todo el mundo, y otros más se han marchado por voluntad propia.

Algunos trabajadores subcontratados y exempleados se han declarado molestos con el nuevo giro que ha tomado la empresa. Ellos reclaman que no se están cumpliendo los contratos en temas como indemnizaciones por despido. El mismo lunes, un grupo de conserjes se declaró en huelga y se manifestaron frente a la oficina porque no les renovaron el contrato.

Editado por José Ignacio Urrejola