Bielorrusia es excluida de Eurovisión

Bielorrusia fue excluida del festival de la canción de Eurovisión que se celebra este año en Holanda. Una decisión que el gobierno de Minsk calificó este sábado (27.03.2021) de "políticamente motivada".



El viernes (26.03.2021) por la noche, la Unión Europea de Radiotelevisión (UER) anunció que Bielorrusia "no participará" en el festival que se celebrará en mayo en Róterdam, pese a presentar una nueva canción tras los problemas que planteaba la inicial. La nueva canción "es también contraria a los normas de la competición" según las cuales el festival "no puede ser instrumentalizado", indicó la UER en un comunicado.



El grupo seleccionado para representar a Bielorrusia, Galasy Zmesta, presentó una primera canción titulada "I Will Teach You," ("Te enseñaré"), cuya letra dice "te enseñaré a cumplir con las normas". La segunda canción presentada por Galasy Zmesta era más matizada, aunque relata una fábula sobre un conejo, gallinas domésticas y un zorro, lo que según declaró el líder del grupo "es bastante obvio". Por lo que, para la agencia Ria Novosti Ivan Eismont, quien dirige en Bielorrusia el comité de selección para Eurovisión, la decisión de descalificar a Bielorrusia "está políticamente motivada"



El presidente de esta exrepública soviética, Alexander Lukashenko, en el poder desde 1994, se enfrentó el año pasado a protestas de magnitud histórica tras su controvertida reelección en agosto, denunciada por los países occidentales como fraudulenta. (AFP)