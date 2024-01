Biden ya decidió respuesta tras ataque a tropas en Jordania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este martes (30.01.2024) que ya decidió cuál será la respuesta del país tras la muerte de tres de sus soldados en una base en Jordania, al tiempo que responsabilizó a Irán por proveer armas para ese ataque, que además dejó unos cuarenta heridos entre los militares desplegados en la región.

"Sí", respondió Biden a periodistas que le preguntaron si ya había tomado su decisión para reaccionar ante el bombardeo realizado con un dron el 28 de enero. Sobre si considera a Irán responsable por el ataque, el mandatario estadounidense respondió: "Sí los hago responsables, en el sentido de que están suministrando armas a las personas que lo cometieron", subrayó.

Biden, que tomó su decisión tras realizar una serie de consultas con sus asesores, no explicó cuál será el tenor de la respuesta, que debe mantener un delicado equilibrio entre no dejar impune el ataque más grave contra la presencia militar estadounidense en la región desde el inicio del conflicto entre Hamás e Israel, y a la vez no desatar una guerra de mayor alcance.

No busca una guerra

Por ello, el mandatario remarcó que no busca escalar las tensiones en una región ya azotada por los conflictos. "No creo que necesitemos una guerra más amplia en Medio Oriente. No es lo que estoy buscando", dijo Biden en la Casa Blanca, antes de partir rumbo a Florida para un compromiso de campaña. Con esto se hizo eco de declaraciones previas realizadas por funcionarios estadounidenses, que insistieron en que Washington no buscaba una guerra con Irán.

Tres soldados estadounidenses murieron en el ataque de la madrugada del 28 de enero, y unos 40 resultaron heridos, luego de que un dron explotara en una base militar ubicada en Jordania, muy cerca de la frontera con Siria. Expertos estiman que la reacción de Estados Unidos seguramente tendrá como objetivo bases militares iraníes en terceros países, y no ataques directos contra territorio de la República Islámica.

