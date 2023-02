Biden: “Ucrania nunca será una victoria para Rusia, ¡nunca!”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió este martes (21.02.2023) en Varsovia que Ucrania "nunca" será una victoria para Rusia y alabó la resistencia de Kiev, que "sigue en pie" y, "lo más importante, sigue libre”, un año después del inicio de la invasión rusa a gran escala ordenada por Vladimir Putin, cuyo aniversario se cumple el próximo día 24 de febrero.

"Ucrania nunca será una victoria para Rusia. ¡Nunca!", afirmó Biden ante cientos de personas durante un esperado discurso en los jardines del antiguo Castillo Real de Varsovia. "Un año después de que las bombas empezaran a caer y un año después de que los tanques rusos entraran en Ucrania, el país todavía es independiente y libre. Desde Jersón hasta Kiev, esa tierra ha sido recuperada", afirmó.

Asimismo, aseguró que Estados Unidos seguirá junto a Ucrania "sin flaquear” y valoró que hoy la OTAN es más fuerte que nunca. "No debe haber ninguna duda: nuestro apoyo a Ucrania nunca flaqueará, la OTAN no se dividirá y no nos cansaremos" de mantener esa postura, proclamó, antes de agregar que el líder ruso Vladimir Putin se creía "duro", pero topó con la "voluntad de hierro" de Estados Unidos.

"Millones de rusos no son el enemigo”

Biden, que el lunes realizó una visita sorpresa a Ucrania, recordó que "hace un año, el mundo se preparaba para la caída de Kiev. Acabo de volver de Kiev y puedo informarles que sigue en pie", explicó. "Los autócratas solo entienden una palabra: no, no, no. ¡No tomarás mi país, no me quitarás la libertad, no te apoderarás de mi futuro!”, expresó, en referencia al régimen ruso.

El presidente estadounidense también agradeció a Polonia por el apoyo "realmente extraordinario” que ha entregado a Ucrania, reiteró que la OTAN defenderá "cada centímetro” de la alianza y puso la guerra en Ucrania en un contexto más amplio: aludió a los valores de soberanía del orden liberal global creado tras la Segunda Guerra Mundial y consideró que la contienda pone de relieve la lucha entre democracias y autocracias que vive el mundo.

"Estamos viendo hoy otra vez lo que el pueblo de Polonia y la gente en toda Europa vivió durante décadas, el hambre de los autócratas no puede ser saciada, hay que oponerse a ella”, expresó. Asimismo, insistió en que en Occidente nadie planea atacar a Rusia. "Millones de ciudadanos rusos que solo quieren vivir en paz con sus vecinos no son el enemigo", afirmó.

DZC (EFE, AFP)