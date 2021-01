Biden: democracia en EE.UU. “está bajo asalto sin precedentes”

"Asalto sin precedentes”. Con esas palabras calificó lo ocurrido este miércoles (06.01.2021) en el Capitolio el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden. Ante las escenas de manifestantes ingresando al Congreso, destruyendo instalaciones, enfrentándose con la policía e intentando irrumpir en el hemiciclo, el líder demócrata reaccionó con consternación, señalando que era una "insurrección” que "roza la sedición”.

"Nuestra democracia está bajo un asalto sin precedentes, esto es algo que no se parece a nada que hayamos visto en los tiempos modernos. Un asalto al alcázar de la libertad, el propio Capitolio", dijo Biden en una declaración a la prensa. El dirigente, que llegará al poder el 20 de enero, habló unas dos horas después de que los seguidores de Trump entraran a la fuerza en el Capitolio.

"Seré muy claro: las escenas de caos en el Capitolio no reflejan a los Estados Unidos reales, no representan lo que somos. Lo que estamos viendo es un pequeño número de extremistas dedicados a la ilegalidad", subrayó el presidente electo. "Esto no es disenso, esto es desorden, es caos, roza la sedición, y debe acabar, ahora. Pido a esta turba que se retire y permita que siga adelante el trabajo de la democracia", añadió.

"Váyanse a casa, los queremos”

Biden sostuvo que "las palabras de un presidente importan", e instó a Trump a pedir a sus simpatizantes que pararan la "insurrección" en el Congreso. "Pido al presidente Trump que salga ahora en la televisión nacional para cumplir con su juramento de defender la Constitución, y exija un fin a este asedio", agregó. Luego dijo a periodistas que no temía por su propia seguridad, pero sí lo entristecía que su país "haya llegado a un momento tan oscuro”.

Poco después, Trump publicó un texto en Twitter llamando a la calma, aunque no dio pie atrás en sus denuncias, hasta ahora infundadas, de fraude en las pasadas presidenciales. "Se tienen que ir a casa ahora, tenemos que tener paz; tenemos que tener ley y orden", dijo Trump a sus seguidores en un video. "Esta fue una elección fraudulenta, pero no podemos hacerle el juego a esta gente. Necesitamos paz, así que vayan a casa. Los queremos, son muy especiales", añadió.

DZC (EFE, AFP)