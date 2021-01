Donald Trump pide a Pence que no certifique la victoria de Joe Biden

El saliente presidente de Estados Unidos, Donald Trump, usó este miércoles (06.01.2021) su cuenta de Twitter para intentar convencer a su vicepresidente, Mike Pence, de que rechace la confirmación de la victoria electoral del demócrata Joe Biden en la sesión de certificación de esta misma jornada en el Congreso, algo que no tiene precedentes y que no tendría valor legal.

"Los estados quieren que se corrijan los votos, que saben que están basados en irregularidades y fraude, además de un proceso corrupto que no recibió apoyo legislativo. Todo lo que Mike Pence tiene que hacer es enviar (los votos del Colegio Electoral) de vuelta a los estados y GANAREMOS. Hazlo, Mike, ¡es el momento de la valentía extrema!", animó Trump en un tuit.

Luego publicó otro tuit, esta vez escrito íntegramente con mayúsculas, donde parece deslizar una amenaza: "El Partido Republicano y, mucho más importante, nuestro país, necesitan la presidencia más que nunca antes – el poder del veto. ¡Manténganse firmes”. Posteriormente siguió colgando mensajes, donde aseguró que el sistema electoral estadounidense es peor que los del tercer mundo. "Incluso en México usan documento de identificación para votar”, apuntó.

No concederá

Según las leyes que rigen el proceso electoral de EE.UU., ambas cámaras del Congreso deben reunirse este día en una sesión conjunta para abrir y contar los certificados de los votos electorales correspondientes a cada estado del país. La sesión, que es dirigida por el vicepresidente -en este caso, Pence-, normalmente es una mera formalidad para validar unos resultados que corroboró el Colegio Electoral, que se reunió el pasado 14 diciembre en cada estado y ratificó la victoria de Biden en las presidenciales de noviembre.

A pesar de sus tuits -donde también afirma que los estados quieren votar de nuevo porque descubrieron que hubo fraude-, incluso en aquellos donde el gobernador es republicano han descartado la posibilidad de un fraude y sus Gobiernos han confirmado el escrutinio, con lo que no es necesario que se pronuncien los legislativos estatales, como argumenta Trump.

Según el diario New York Times, Pence le dijo a Trump que no tiene el poder de bloquear la certificación de la victoria electoral de Biden y que no tiene previsto hacerlo. Biden obtuvo 306 votos electorales contra 232 de Trump, y casi 7 millones de sufragios más que el mandatario, que se resiste a reconocer su derrota. Poco después de su tuit, Trump dijo a sus seguidores, reunidos en Washington, que nunca concederá que fue vencido en las urnas.

DZC (EFE, AP, AFP)