Berlusconi lleva un mes dando positivo por coronavirus

La noche del 3 de septiembre saltaba la noticia: el exjefe de Gobierno de Italia, Silvio Berlusconi, estaba hospitalizado debido a una infección pulmonar causada por el SARS-CoV-2. Se encontraba estable, lo que despertaba en sus médicos tratantes un "optimismo prudente, pero razonable”. Con sus 84 años a cuestas, el político y empresario derechista se habría contagiado tras pasar unas vacaciones en su lujosa residencia de Cerdeña.

Al igual que él habían dado positivo por coronavirus sus hijos Bárbara y Luigi, de 36 y 31 años, respectivamente, y su nueva pareja, Marta Fascina, de 30. Alberto Zangrillo era el médico tratante, quien prácticamente rogó a Berlusconi que se internara, tras detectar la infección pulmonar en un estado precoz. Esto fue vital para que, semanas después, el fundador de los grupos Finivest y Mediaset fuera dado de alta, tras haber superado la neumonía bilateral que lo aquejó.

"Puedo decir con satisfacción que esta vez también me he librado", dijo el líder de Forza Italia en una declaración a la prensa al salir del hospital. "Esta ha sido la prueba más peligrosa de mi vida", aseguró. Su estado de salud obligó a retrasar el juicio en el que está imputado por presunto soborno de testigos, pues todavía se encuentra aislado, condición en la que sigue este lunes 28 de septiembre. ¿Por qué?

Se pospone todo

Sucede que el empresario sigue dando positivo por coronavirus, casi un mes después de descubrirse su contagio. La última prueba a la que se sometió Berlusconi no deja espacio al error. Pese a ello, el político ha tranquilizado a sus seguidores, que se cuentan por miles en Italia, señalando que está en excelente estado de salud, que no tiene síntomas y que se siente como "un león enjaulado”, pues mientras no dé negativo no puede moverse de su casa.

En Italia es necesario dar dos pruebas negativas seguidas para poder dejar el aislamiento. Teniendo en cuenta este extraño escenario de cuatro semanas dando positivo, la Justicia decidió postergar hasta el 19 de octubre una de las audiencias. Los abogados del político también pidieron que una vista fijada para el 1 de octubre en Siena sea pospuesta. Habrá que ver si para mediados del próximo mes Berlusconi da, por fin, negativo a los test.

