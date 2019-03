Italia: muere misteriosamente una testigo clave en juicio contra Berlusconi

Imane Fadil, 33 años, fue hospitalizada el 29 de enero cerca de Milán (norte) y murió el 1 de marzo en ese centro sanitario, indicó el fiscal, Francesco Greco, al anunciar la apertura de una investigación.

Según el Corriere della Sera, el hospital donde se hallaba la mujer llevó a cabo exámenes para intentar comprender la causa del deterioro de su salud, y al no encontrar nada envió muestras a un laboratorio especializado de Pavía (norte). El diario, que cita fuentes no identificadas, indica que los resultados llegaron el 6 de marzo --cinco días después del fallecimiento de Fadil-- y revelan "la presencia de una mezcla de sustancias radiactivas que no es posible encontrar normalmente en el comercio".

Según Paolo Sevesi, abogado de Imane Fadil, esta le confió el "temor de haber sido envenenada", asegura la agencia AGI. Imane Fadil se dio a conocer cuando testificó en 2012 en el marco del escándalo sexual y del juicio del Rubygate sobre las fiestas "bunga-bunga" que el exjefe del gobierno italiano Silvio Berlusconi organizaba con mujeres jóvenes en su residencia de Arcore, en los alrededores de Milán.

La mujer explicó que la noche de su primera visita a Arcore, Berlusconi le había entregado un sobre con 2.000 euros, mientras le decía: "No se sienta ofendida". Fadil describió además "una actuación" de dos mujeres disfrazadas de monjas, con "ballet sexy" y strip-tease.

Berlusconi: "No la conocía”

En el último proceso en curso de la serie Ruby, en el que Berlusconi está acusado de soborno de testigo, y que sigue su curso, el tribunal había rechazado en enero pasado la solicitud de Imane Fadil de personarse como parte civil. Berlusconi reaccionó a la muerte de la joven. "Siempre me duele cuando muere una persona joven. Nunca conocí a esta persona y nunca le hablé", afirmó el exlíder italiano durante un acto electoral en la región de Basilicata (sur).

"Lo que leí respecto a sus declaraciones me hizo pensar que se trataba de cosas inventadas y absurdas", añadió. El diario italiano Il Fatto Quotidiano, que la entrevistó, publicó este sábado que la mujer "escribió un libro que no logró publicar y se sumió en una espiral de negros fantasmas, malos espíritus y ritos demoníacos". "En su última entrevista al Fatto, en abril de 2018" Imane Fadil "se declaró convencida de que 'una secta satánica integrada únicamente por mujeres' se reunía en Arcore", añadió el diario.

jov (afp, ilcorriere

Transparencia Internacional cumple 25 años “Hoy no coimeo, mañana tampoco” La frase puede leerse en la camiseta del participante del Festival Anticorrupción organizado por el capítulo de TI en Perú, Proética. El país se ubica en el puesto número 96 del ranking sobre percepción de corrupción elaborado por TI (sobre un total de 180 países analizados).

Transparencia Internacional cumple 25 años Corrupción en ascenso en América Latina Cerca de 90 millones de personas pagaron sobornos en América Latina y el Caribe en el lapso de un año. Así lo consignan las conclusiones del Barómetro Global sobre la Corrupción confeccionado por Transparencia Internacional.

Transparencia Internacional cumple 25 años América Latina en rojo América Latina constituye una zona roja, es decir, es percibida como “altamente corrupta”, según el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por TI.

Transparencia Internacional cumple 25 años Buenos y malos alumnos En América Latina la mejor nota se la lleva Uruguay, y la peor, Venezuela, en el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por TI. En la imagen, ciudadanos y autoridades locales en Bogotá, Colombia, simbolizan con pintura en sus manos la lucha contra la corrupción. El país comparte con Perú, Panamá y Brasil el puesto número 96 del ranking de TI.

Transparencia Internacional cumple 25 años A mayor corrupción, menor nivel de desarrollo Existe una correlación entre altos niveles de corrupción y bajos niveles de desarrollo y bienestar en las sociedades. En la imagen, una niña realizando tareas de reciclado de plástico en Daca, capital de Bangladés, país que presenta altos índices de empleo informal infantil.

Transparencia Internacional cumple 25 años Gran corrupción: Brasil Lava Jato se ha convertido en el mayor caso de corrupción en la historia de Brasil, y ha dejado al descubierto estas prácticas sistemáticas y a gran escala en el país y en el continente. En la imagen, habitantes de zonas desfavorecidas del norte de Brasil, en marcha pueblo por pueblo en procura de transparencia en los proyectos de la región.

Transparencia Internacional cumple 25 años Partidos políticos: ¿los más corruptos? Los partidos políticos son percibidos como los más corruptos alrededor del globo, según los análisis de TI. Pero asimismo, en el mundo se verifica una tendencia creciente de toma de conciencia de la población en relación a los efectos de la corrupción.

Transparencia Internacional cumple 25 años Fenómeno estructural En América Latina existe una situación de corrupción estructural e histórica que dificulta los avances a mediano y largo plazo en la materia. En la foto, “Participación Ciudadana” marcha contra la corrupción en República Dominicana, país ubicado en el puesto número 135 del ranking elaborado por TI.

Transparencia Internacional cumple 25 años Reclamo de voluntad política “Los países del G 20 se mueven demasiado lento para combatir el crimen financiero” sostiene un reciente documento de TI. Y esto, a más de dos años de revelado el caso de los “Papeles de Panamá” (“Panama Papers”). En la foto, el Dr. Naser al Sane en un encuentro de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC, por su sigla en inglés)

Transparencia Internacional cumple 25 años Un cuarto de siglo contra la corrupción Por iniciativa de Peter Eigen, y con sede central en Berlín, Transparencia Internacional fue fundada en 1993. Desde entonces lidera la lucha contra la corrupción a nivel mundial. En la imagen, los miembros fundadores de la organización.

Transparencia Internacional cumple 25 años Cambio de mentalidad “Hay que terminar con la impunidad y la tolerancia social al respecto”, afirmó a DW la Presidenta de la ONG, la argentina Delia Ferreira Rubio. En la foto, junto al Vicepresidente de TI Rueben Lifuka, de la República de Zambia.

Transparencia Internacional cumple 25 años Antídoto sociedad civil El último Índice de Percepción de la Corrupción muestra una fuerte presencia de este fenómeno en más de dos tercios de los países. La clave del cambio está en el accionar de la sociedad civil. En la foto, miembros de Transparencia Internacional de 60 países dan forma al logo de la organización en un seminario internacional organizado en Lituania. Autor: Maricel Drazer



)