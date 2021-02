Berlín: usina del cine latinoamericano

El Instituto Cervantes en Berlínha lanzado su segunda convocatoria para guiones breves en español junto a la guionista argentina María Meira, ganadora del premio a mejor guion en el festival de San Sebastián 2017, que seleccionará un participante para el Script Pitch del festival de cortometrajes de la ciudad, InterFilm, además de contar con apoyo del Cervantes para su realización en la ciudad.

Semillero del cine en español

En Berlín los latinoamericanos se encuentran y se aúnan por el idioma. "Eso se refleja en las historias, están quienes quieren contar su experiencia de inmigración y aquellos que quieren contar las historias que traen de su lugar de origen”, comenta Meira, "por eso me interesa la usina como plataforma para dar espacio de expresión a esas distintas historias”.

Sumado al taller, el Instituto Cervantes se unió a uno de los mayores festivales de cortometrajes del mundo, InterFilm, permitiéndole a cineastas latinoamericanos desarrollarse aún más en su rubro. Desde el año pasado, el curso impartido por Meira selecciona un guion para que participe del Script Pitch.

María Meira, guionista.

Instituciones y festivales en Berlín: pilares para el cine latinoamericano

Lina Mareike Zopfs, directora del Script Pitch y Script Lab del Festival InterFilm, menciona en diálogo con DW que la experiencia de 2020 con el guionista seleccionado por el Cervantes, Mario Orias, fue interesante. El fue el único latinoamericano seleccionado para el taller.

Este acuerdo entre ambas instituciones asegura la presencia de un participante hispanoparlante en el festival, trayendo nuevas posibilidades para el desarrollo del cine latinoamericano en Berlín.

"Los participantes del Script Pitch presentan sus historias en un espacio al que asisten también productores y miembros de la industria”, comenta Zopfs acerca del taller que otorga un premio de 2.000 euros para la realización del cortometraje ganador.

Además del taller, tanto el Cervantes como el Instituto Iberoamericano proyectan películas en español a lo largo del año. "Hay un interés por Latinoamérica, claramente”, dice la coordinadora cultural del Cervantes, Romy Brühwiler en diálogo con DW.

Ambas instituciones organizan espacios de encuentro y de colaboración para los realizadores latinoamericanos en Alemania. A raíz de esto nace el Blog de cine iberoamericano en Berlín como idea conjunta con el Instituto Iberoamericano de querer promover las participaciones iberoamericanas en la Berlinale. Brühwiler comenta que se organizan encuentros entre los invitados latinoamericanos de la Berlinale con quienes estén interesados en colaborar con sus producciones.

Nuevos realizadores latinoamericanos en Berlín

Ignacio J. Durruty es realizador argentino y vive en Alemania desde hace seis años. Según su experiencia, vivir en la capital alemana le ha permitido viajar para filmar. "Berlín es el centro de Europa y eso trae grandes ventajas”, comenta en diálogo con DW. Para Durruty, uno de los beneficios más importantes es la disposición y ayuda para realizar proyectos. "Ese tipo de cosas no las había vivido antes”, agrega.

Esta opinión es compartida por otro realizador argentino, Patricio Mosse, de 33 años, quien, a diferencia de Durruty, se involucró con el cine recién hace tres años y principalmente en Berlín.

Con el objetivo de desarrollarse como realizador audiovisual se mudó a Berlín en 2018 por la oferta cultural y de posibilidades que existen. "Lo que más me sorprendió fue la gran cantidad de gente que quiere hacer proyectos. Es una ciudad multicultural y cosmopolita con perfiles muy distintos, cuya pasión es hacer”.

En Berlín, Mosse realizó un curso de guion que le permitió conocer personas de distintos países con multiplicidad de miradas. Según el realizador, esta experiencia potenció su nuevo cortometraje, "Lorenza's Bike”, el cual filmó en Berlín durante el 2020.

"Me encontré con un equipo de 25 personas con muchas ganas de hacer el proyecto. Al principio, los participantes eran mayormente europeos pero terminó siendo un grupo con gran cantidad latinos”, agrega Mosse.

El montaje de la película fue realizado por el editor catalán Didac Palou, a quien Mosse le envió el material a España. "En Argentina no creo que se me hubiera ocurrido trabajar con un editor en otro país. En Berlín estás tan en contacto con gente internacional que no notás que haya fronteras y eso te hace pensar distinto”.