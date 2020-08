Beethoven en español y para niños (pese a la pandemia)

El ABC de Beethoven

Los cantantes y la Novena Sinfonía

Las sinfonías eran interpretadas por una orquesta y los cantantes no tenían lugar en los escenarios de la antigüedad. Pero Beethoven, como bien es sabido, no se preocupaba mucho por las tradiciones y reinventó el género en su novena y última sinfonía. En su obra no solo hay cantantes, sino que también un coro. Algunos compases de esta sinfonía se convirtieron en 1972 en el himno de la UE.