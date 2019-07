Barry se debilita pero aún mantiene a EE. UU. en alerta por tornados y lluvias

La tormenta tropical Barry continúa azotando este domingo (14.07.2019) el estado de Luisiana, en Estados Unidos, y a pesar de estar debilitándose genera advertencias de fuertes lluvias y la posibilidad de tornados.

En Twitter, el presidente Donald Trump advirtió sobre "un gran riesgo de importantes inundaciones en gran parte de Luisiana y todo a lo largo de la costa del Golfo".

"¡Por favor tengan mucho cuidado!", exhortó.

El pronóstico de posibles tornados se mantiene en partes de los estados de Luisiana, Misisipi, el oeste de Alabama y el este de Arkansas, comunicó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

Alerta continúa: "La amenaza está en la lluvia"

Vuelos entrantes y salientes del aeropuerto de Nueva Orleans, la principal ciudad del estado, cancelados desde este sábado, fueron reanudados sin embargo este domingo.

Miles de personas abandonaron sus casas, decenas de miles quedaron sin energía eléctrica y los primeros equipos de ayuda están listos para entrar en acción.

Los temores de que el sistema de diques en Nueva Orleans pudiera verse afectado por las lluvias disminuyeron después de que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército expresara su confianza de que resistiría.

No obstante, la alcaldesa LaToya Cantrell llamó a los residentes a no confiarse. "Aún no estamos fuera de peligro", dijo, al agregar que podrían ocurrir inundaciones repentinas este domingo.

Pete Gaynor, administrador en funciones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) dijo a la cadena Fox News que "todavía existen condiciones de riesgo de vida" y advirtió que "la amenaza está en la lluvia".

Barry debería continuar debilitándose

Tras un breve período como el primer huracán de la temporada del Atlántico, Barry volvió a convertirse en tormenta tropical al tocar la costa de Luisiana este sábado y se espera que se debilite aún más durante este domingo.

"El pronóstico para Barry es que se debilitará hasta llegar hoy (domingo) más tarde a depresión tropical", dijo el NHC.

rrr (afp/efe)

