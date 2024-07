Bardella: el rostro juvenil de la ultraderecha francesa

El próximo domingo, Francia acudirá nuevamente a las urnas, para la segunda vuelta de las elecciones parlamentarias anticipadas. En la primera, la ultraderechista Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés) obtuvo un 33 por ciento de los votos.

Según las previsiones actuales, el partido antiinmigración y euroescéptico podría lograr una mayoría parlamentaria, lo que convertiría a su presidente, Jordan Bardella, de 28 años, en el primer ministro más joven de la historia de Francia.

Además, se produciría un nuevo episodio de "cohabitación" con un presidente de la república de signo diferente, Emmanuel Macron, cuya alianza de centro, Juntos, quedó en tercer lugar en los comicios.

Un niño prodigio

Bardella es visto como la cara elegante y fresca que ha ayudado a ganar adeptos a un partido antaño marginal, asociado con el racismo abierto y el antisemitismo, que en la última década se ha esforzado por limpiar su imagen bajo la dirección de Marine Le Pen.

La gran dama de la ultraderecha francesa nombró a Bardella portavoz del partido a los 21 años, y le entregó sus riendas en 2022, para concentrarse en luchar por la presidencia de Francia en 2027, cuando termine el período de Macron.

Una victoria de Le Pen parece más probable que nunca, quizá, en parte, gracias a la popularidad de Bardella. Pero, ¿quién es este niño prodigio de la política francesa?

Bardella dejó sus estudios para dedicarse a la política. Se unió, a los 16 años, al Frente Nacional, que luego fue rebautizado como Agrupación Nacional. Y, en 2019, a los 23 años, ganó un escaño en el Parlamento Europeo.

Hijo de inmigrantes italianos con raíces argelinas por parte de padre, Bardella nació y creció en el suburbio parisino de Seine-Saint-Denis. "Provengo de otra parte, pero aquí me he convertido en lo que soy. Me casé con la historia de Francia", dijo en Tiktok, plataforma en la que cuenta con 1,8 millones de seguidores.

Bardella atrae la atención, también en Tiktok. Imagen: Shootpix/ABACA/picture alliance

La "mitología” de la moderación

"Su identidad basada en un origen migratorio forma parte de una cierta 'mitología de Bardella'", señala Marta Lorimer, experta en ultraderecha de la Universidad de Cardiff. "Ésa es precisamente una de las cosas que le hacen atractivo, (...) que parece representar a una parte del nuevo electorado que Agrupación Nacional intenta atraer ahora".

Con la conducción de Le Pen y la popularidad de Bardella, el partido ha ampliado su base y ha conquistado a votantes más jóvenes. Pero la percepción de que Bardella llevó al partido a la senda de la moderación es errónea, a juicio de Lorimer.

Aunque el partido ha abandonado algunas de sus posturas más extremas, como la de querer sacar a Francia de la Unión Europea y de la OTAN, oponerse al matrimonio homosexual y abogar por la reinstauración de la pena de muerte, Bardella se incorporó, en principio, para retener a los seguidores más recalcitrantes, explica la experta a DW.

"Su papel iba a ser mantener a bordo a los sectores más radicales (…), mientras que Le Pen iba a moderarse y tratar de parecer presidencial", indica Lorimer. "Todo eso parece haber cambiado. Así que ahora se ha convertido en la cara bien afeitada de la ultraderecha, este joven que no parece un fascista", añade.

La prioridad de RN

Según la experta, Bardella sigue siendo tan contrario a la inmigración como siempre. Una de las políticas clave de RN es la llamada "prioridad nacional": consiste en dar a los franceses prioridad sobre los extranjeros para obtener empleo, asistencia social y vivienda. Los críticos afirman que esto supondría una importante discriminación contra las personas que poseen títulos de residencia legal y pagan impuestos.

En su primer discurso tras la contundente victoria de su partido en la primera vuelta, Bardella lo expresó así: "Si el pueblo francés nos concede el próximo domingo la mayoría absoluta para volver a levantar el país, tengo la intención de ser el primer ministro de todos los franceses, escuchando a todos y cada uno de ellos, respetando a la oposición y buscando la unidad nacional".

