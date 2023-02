Banco Mundial: pérdidas por sismo en Turquía cuestan 34 mil millones de dólares, reconstrucción costaría el doble

Algunos de los peores terremotos de los últimos 100 años

Haití, otra desgracia más (2010)

Al país más pobre de América no le va bien con los desastres naturales: a los huracanes se suman terremotos y epidemias. Si bien el sismo del 12 de enero de 2010 no fue tan fuerte (7 en la escala de Richter), sí fue devastador: destruyó numerosos edificios, causó pérdidas millonarias y mató a 200 mil personas. Un golpe del que Haití aún no se repone. [Publicado en 2017, actualizado el 7.02.2023)

Autor: Aasim Saleem