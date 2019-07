Baltimore, en la mira de Trump

El demócrata Elijah Cummings es la máxima autoridad del Comité de Supervisión y Reforma, el más importante de los gremios fiscalizadores de la cámara baja del Congreso estadounidense. Como tal, el legislador de 68 años ha dirigido la investigación de los posibles vínculos del equipo de campaña electoral de Donald Trump con el Kremlin en el marco de los comicios presidenciales de 2016 y se ha pronunciado sobre las violaciones de derechos humanos registradas en los centros de detención de migrantes en el sur del país norteamericano.

A estas alturas, a nadie le extraña que Donald Trump responda personalmente a quienes critican su gestión ni mucho menos que lo haga apelando a las redes sociales. Pero al intentar descalificar las opiniones de Cummings vía Twitter, el “hombre fuerte” de la Casa Blanca ha causado conmoción con la elección de sus palabras. “La jurisdicción de Cummings es un desastre asqueroso, infestado de ratas y roedores”, escribió. “Ningún ser humano querría vivir allí”, acotó, aludiendo al 7º distrito de la ciudad de Baltimore, Maryland.

“Cummings ha sido un matón brutal, gritándole a los grandes hombres y mujeres de la Patrulla Fronteriza por las condiciones en la frontera sur del país, cuando, en realidad, su distrito de Baltimore es mucho peor y más peligroso”, agregó Trump antes de que comenzaran a llover los reproches. Al día siguiente, el presidente subrayó sus afirmaciones. “No hay nada malo en destacar lo evidente: el representante Elijah Cummings hizo un muy mal trabajo por su distrito y la ciudad de Baltimore”, escribió en Twitter el 28 de julio.

El puerto interior de Baltimore, visto desde uno de los parques de la ciudad.

Calculado racismo

Baltimore es la urbe más poblada del estado de Maryland y la jurisdicción de Cummings, que abarca más de la mitad de esa ciudad, cuenta con casi 660.000 habitantes, la mayoría de los cuales son afroamericanos. Ese es un dato relevante desde que estalló la polémica en torno a los tuits del líder republicano. Análisis realizados por varios medios revelan que Trump reserva el uso del término “infestado” para referirse a lugares habitados principalmente por afroamericanos y latinoamericanos. La última vez que lo empleó fue el 14 de julio.

En aquella ocasión agredió a cuatro congresistas demócratas de ascendencia extranjera. “¿Por qué no se regresan y ayudan a arreglar los países ruinosos e infestados de crimen de los que vinieron?”, dijo Trump. Dos días más tarde, el Congreso de Estados Unidos aprobó una resolución en la que los tuits del presidente eran tachados de racistas; pero eso no inhibió a sus simpatizantes de continuar apoyándolo. Expertos señalan que los comentarios racistas de Trump no son deslices, sino producto del cálculo electoral.

Celeste Montoya, profesora asociada de la Universidad de Colorado especializada en Estudios de la Mujer y de Género, no duda en advertir que Trump instrumentaliza políticamente las tensiones raciales para movilizar a su base electoral. Vincent Southerland, director ejecutivo del Centro para la Investigación de la Etnicidad, la Desigualdad y la Ley, adscrito a la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York, señala que Trump es “síntoma de una enfermedad mayor”: la desigualdad propiciada en Estados Unidos por la etnicidad.

“Para alejarnos del pasado, primero debemos enfrentarlo y creo que eso es algo que todavía no hemos hecho”, añade Southerland. Pero, ¿qué busca el mandatario al denigrar a una localidad estadounidense como lo hizo con Baltimore? No es mentira que en la histórica ciudad portuaria se registren altos índices de desempleo, pobreza, consumo de drogas ilegales, delincuencia y homicidios, y que la población afroamericana sea la más afectada por las circunstancias. Sus calamidades sirvieron de inspiración para una célebre canción en 1977.

La pobreza es uno de los problemas más serios de los habitantes de Baltimore.

Oda a Baltimore

Compuesta por Randy Newman y popularizada por la pianista y cantante Nina Simone, Baltimore habla de los “tiempos duros en un pueblo duro a orillas del mar”, de “prostitutas en las esquinas”, de “borrachos tirados en la acera”, de una “ciudad que muere sin que nadie sepa por qué”. Pero Baltimore no es un lugar homogéneo; tiene otras caras. Tiene vecindarios muy bellos donde vive la gente rica. La demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, nació en ese rincón de Estados Unidos. Su padre fue alcalde de la ciudad.

“Hay doscientos barrios singulares aquí en Baltimore. Son tantas cosas las que me gustan de este lugar: su comida, su historia, su arquitectura…”, dice el trabajador social Jonathan Callaway Peak en entrevista con DW. El criminólogo Jeffrey I. Ross, de la Universidad de Baltimore, completa la lista de Callaway Peak mencionando la escena artística alternativa de la ciudad; el puerto interior, que es un imán para los turistas; y la apasionada lealtad de los lugareños por sus equipos de fútbol estadounidense y de béisbol.

En Baltimore tenemos dificultades en los ámbitos de la seguridad, el desempleo y la educación; pero hay otras ciudades con los mismos problemas”, arguye Leon F. Pinkett III, integrante del concejo municipal local, todavía asombrado por la virulencia con que Trump la emprendió contra esta urbe de Maryland en lugar de ofrecer soluciones para sus problemas. No todos en Baltimore han defendido a Cummings de los tuits del presidente, pero muchos enfatizan que el legislador ha enfrentado los desafíos valientemente desde que llegó a Washington, en 1996.

Calrla Bleiker (afp, efe) (erc/ers)

"El escuadrón": las mujeres que Trump insta a volver a "sus países" The squad o El Escuadrón A menudo las llaman "el escuadrón". Las demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos están unidas por sus opiniones progresistas. Aunque provienen de diferentes orígenes étnicos y religiosos, todas representan una mayor diversidad en la política de los Estados Unidos. Y esto las ha enfrentado con Donald Trump.

"El escuadrón": las mujeres que Trump insta a volver a "sus países" Solidaridad entre congresistas Fue Ocasio-Cortez quien utilizó por primera vez el apodo "el escuadrón" en una publicación de Instagram, para referirse a sí misma y a sus colegas, y lo hizo poco después de ser elegidas en 2018. El término, usado, por ejemplo, en empresas de tecnología para referirse a equipos de trabajo con una misión común, se ha popularizado desde entonces. En las últimas semanas ha sido usado burlonamente.

"El escuadrón": las mujeres que Trump insta a volver a "sus países" Mujeres de blanco "El escuadrón" son solo cuatro de las 102 mujeres elegidas en 2018 para servir en la Cámara de Representantes. Nunca antes tantas mujeres habían sido electas para este cargo. Durante el discurso sobre el Estado de la Unión de 2019, Ocasio-Cortez y sus colegas se vistieron de blanco para llamar la atención sobre el creciente papel que las mujeres desempeñan en la legislatura de los Estados Unidos.

"El escuadrón": las mujeres que Trump insta a volver a "sus países" Por un mundo más equitativo Las cuatro representantes son conscientes del papel que desempeñan en la política estadounidense. Ayanna Pressley, la primera congresista negra de Massachusetts, respondió así a los ataques de Trump: "Ejecutamos un mandato para defender y representar a los ignorados y excluidos. Nuestro equipo incluye a cualquier persona comprometida en la creación de un mundo más equitativo y justo ".

"El escuadrón": las mujeres que Trump insta a volver a "sus países" La portavoz La mujer más joven en ingresar al Congreso ha tomado Washington por asalto. Con solo 29 años, Alexandria Ocasio-Cortez exuda una energía que atrae a los votantes más jóvenes y llama la atención de los medios nacionales. Su amplia presencia en las redes sociales la ha convertido en la portavoz no oficial de "el escuadrón".

"El escuadrón": las mujeres que Trump insta a volver a "sus países" Haciendo frente a Trump Cuando el presidente de los Estados Unidos tuiteó que las cuatro congresistas deberían "volver a los lugares de donde vinieron", nadie fue más atacado que Ilhan Omar. La política, nacida en Somalia, llegó a Estados Unidos como refugiada antes de convertirse en ciudadana estadounidense. Ella denunció a Trump por lanzar "un ataque abiertamente racista" y prometió que no la asustarían.

"El escuadrón": las mujeres que Trump insta a volver a "sus países" La pesadilla del presidente En vísperas de su juramento como una de las dos primeras congresistas musulmanas del Congreso, Omar reflexionó sobre cuán lejos ha llegado desde que arribó hace 23 años, desde un campo de refugiados en Kenia. "La pesadilla de Trump es ver a un inmigrante subir al Congreso", ha dicho. Para Omar, la confrontación con el presidente lleva al debate sobre "lo que este país realmente debería ser".

"El escuadrón": las mujeres que Trump insta a volver a "sus países" Luchando contra el matón Rashida Tlaib es la segunda de las mujeres musulmanas en el Congreso. Nacida en Estados Unidos, de padres palestinos, Tlaib fue atacada, tanto por los republicanos como por los demócratas, por sus críticas contra Israel. Suele referirse al presidente como acosador y repetidamente ha pedido su juicio político. Defiende políticas progresistas como la atención médica para todos.

"El escuadrón": las mujeres que Trump insta a volver a "sus países" Fomento de la comunidad Con 45 años, Ayanna Pressley es la mayor del equipo, cuenta con más de una década de experiencia política. Luego de los ataques racistas de Trump, Pressley publicó en su Twitter que mientras Trump lanzaba su racismo, ella luchaba por las familias marginadas y construía comunidades. Al igual que las otras congresistas, Pressley ha sido crítica con la política de migratoria de los Estados Unidos.