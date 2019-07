Donald Trump, el incendiario en la Casa Blanca

Ya estamos acostumbrados a la conducta del 45º presidente de Estados Unidos. Pero lo que Donald Trump trinó este 14 de julio es incluso inusual para un político que insulta y se burla de quienes piensan diferente. Trump le insinuó a varias parlamentarias demócratas con un pasado de inmigración "regresar a sus países”. Aunque no mencionó nombres, está claro que se estaba refiriendo a Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley, Rashida Tlaib e Ilhan Omar, miembros elegidos a la Cámara de Representantes. Tres de ellas nacieron en EE. UU.; Omar nació en Somalia.

El ataque mediático fue bien calculado, en tiempo y contenido: lo escribió el día en que anunció redadas a gran escala contra inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Y lo hizo pocos días después de que tuvo que enterrar su plan de preguntar en el próximo censo quiénes son ciudadanos de Estados Unidos y quiénes no.

Racismo, y más sexismo

En esencia, el mensaje presidencial quiere decir: usted no es uno de nosotros, no es parte del "pueblo de Estados Unidos". O: no eres blanco, ¡así que vete! Trump interpreta la conocida postura populista de ultraderecha de "nosotros contra esos", al querer imponer el color de la piel y el origen como criterios. Pero todo va más allá: Trump le agrega sexismo a los patrones de conducta racistas. Son mujeres políticas, es decir, mujeres que no existen en su visión del mundo. De varias declaraciones de Trump, sabemos el papel que les asigna a las mujeres.

El hecho de que Trump, con el ataque a las jóvenes y prometedoras figuras parlamentarias, busque golpear a la líder demócrata Nancy Pelosi, pone de manifiesto cómo intenta dividir allí donde puede. Trump demuestra así ser un buen alumno de su exdirector de campaña, Steve Bannon, el hombre que intenta hoy agrupar a los radicales de derecha de Europa en un movimiento.

El contenido de sus trinos apunta al electorado de Trump: hombres, ancianos y blancos. Estamos viendo a un presidente que está haciendo campaña presidencial a poco menos de un año y medio antes de las próximas elecciones. Cuanto más se acerque la fecha de la elección, más aumentará la radicalización de Trump. Cada vez es más más claro que su proyecto, "Haz que América sea grande otra vez", es un proyecto basado en la exclusión: los no blancos y las mujeres deben irse. Para Estados Unidos, que otrora hizo de la integración una filosofía de Estado, esto es un desastre.

