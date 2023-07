En 1991, en el transcurso del evento cultural "Wiener Festwochen", el artista estadounidense Lawrence Weiner creó la inscripción "Smashed to pieces in the still of the night" como escultura temporal de palabras en el tejado de la antigua torre antiaérea en el Parque Esterhazy de Viena. Durante la renovación de la Casa del Mar en 2019, la popular inscripción fue cubierta.