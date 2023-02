Ayuda humanitaria a Siria tras los terremotos: insuficiente y limitada

Unos 14 camiones cargados cruzaron este viernes (10.02.2023) el paso fronterizo Bab al-Hawa entre Turquía y Siria. Los vehículos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llegaron a Idlib con frazadas, colchones, carpas y lámparas solares para la población siria afectada por los recientes terremotos, que han dejado más de 23.000 muertos en ambos países. La ayuda será suficiente para más de mil familias, dijo un portavoz de la ONU en Ginebra, Suiza.

Pero en la provincia de Idlib, al noroeste de Siria, viven más de cuatro millones de personas. Miles fueron afectados por los terremotos que el pasado 6 de febrero sacudieron el sur de Turquía y el norte de Siria. Incluso antes de la catástrofe natural, nueve de cada diez personas en las cercanías de Idlib recibían ayuda humanitaria extranjera debido a la guerra civil que sufre el país desde 2011.

Por lo tanto, no hacen falta 14 camiones, sino cientos, para aliviar las urgentes necesidades de los habitantes del noroeste de Siria. "Lo que ha llegado ni siquiera se acerca a lo suficiente", dice Kelly Petillo, experta en Siria del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR, por sus siglas en inglés).

Una resolución de la ONU permitió la ayuda

El problema es que el régimen de Bashar al-Assad, en Damasco, impide hace años que la ayuda humanitaria llegue a esa zona siria, controlada por rebeldes e islamistas.

"Desde 2014, existe una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que permite el envío de la ayuda a través de la frontera turca, incluso sin el consentimiento del régimen de Assad. Pero desde el 2018, en el Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia se ha asegurado, con el apoyo de China, de que el número de traspasos fronterizos sea cada vez más restringido", asegura Petillo a DW.

¿Con o sin el consentimiento de Assad?

Bab al Hawa es actualmente el único paso fronterizo que la ONU puede utilizar. Con una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, se podrían abrir otros pasos para enviar más ayuda. Sin embargo, que el presidente ruso Vladimir Putin, un aliado de Assad, lo permita, "no es muy probable, desafortunadamente", afirma Petillo. Como todos los miembros del Consejo, Rusia puede bloquear cualquier decisión.

Una alternativa sería aplicar la llamada "ayuda transversal", que implicaría el envío de ayuda a las regiones controladas por Assad, para luego ser trasladada a las zonas dominadas por los rebeldes. "Hasta ahora, este tipo de ayuda no ha sido exitosa. No obstante, no debe descartarse", señala Petillo. Actualmente, Turquía intenta negociar la apertura de un acceso fronterizo con una región controlada por Assad al norte de Siria, pero "no está tan claro en qué punto se hallan las negociaciones realmente", aclara la experta.

En conversación con DW, Bente Scheller, otra experta en Siria de la fundación Heinrich-Böll, no ve posibilidades a una solución de este tipo: "No tiene ningún sentido levantar las sanciones y esperar que llegue la ayuda humanitaria. Esto depende, en primer lugar, de la voluntad política del régimen sirio. Y, hasta ahora, no hemos visto que el régimen esté interesado en el destino de sus ciudadanos", declara Scheller.

¿Qué más le queda a la ONU? El envío de ayuda humanitaria a través del aire es una opción, según Petillo, de la ECFR. Asimismo, se podría ver la posibilidad de usar otros pasos fronterizos entre Turquía y Siria sin tener que esperar por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, sugiere: "Esa sería una medida unilateral, y claramente eso hace las cosas más complicadas. Pero ante la falta de alternativas, y dada la magnitud de la emergencia, se debe intentar hacer todo lo posible".

Turquía y Siria: dos terremotos e incontables víctimas Dos terremotos en un día La madrugada del lunes (06.02.2023) un sismo de magnitud 7,7 tuvo lugar cerca de la localidad de Gaziantep, en el sur de Turquía, junto a la frontera con Siria. A las 13:30 horas de ese mismo día, hora local, ambos países tuvieron que enfrentar un nuevo terremoto de 7,6.

Turquía y Siria: dos terremotos e incontables víctimas Al menos 5.000 fallecidos y más de 25.000 heridos Siria y Turquía han registrado cerca de 145 temblores en las últimas 48 horas. Acorde a la última información entregada, ya hay, al menos, 5.000 fallecidos y 25.000 heridos. Un número que sigue en aumento constantemente. Desde la Organización Mundial de Salud (OMS), han declarado que 23 millones de personas se encuentran en riesgo tras los sismos.

Turquía y Siria: dos terremotos e incontables víctimas Continúan los rescates, pese a las malas condiciones Aunque el crudo invierno, el nevazón y los territorios montañosos dificultan cada vez más el trabajo de los rescatistas, los brigadistas siguen en la búsqueda de sobrevivientes en los miles de edificios destruidos. Hasta ahora, al menos 8.000 personas han sido rescatas en Turquía entre los escombros.

Turquía y Siria: dos terremotos e incontables víctimas Tres meses de estado de Emergencia en Turquía Ante el colapso de la infraestructura y los miles de fallecidos y heridos, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, declaró el estado de emergencia por un periodo de tres meses en diez provincias del sureste turco.

Turquía y Siria: dos terremotos e incontables víctimas Preocupación por la situación en Siria Siria ya tenía el 70 por ciento de su infraestructura destruida, tras más de una década de conflicto armado.Así que sus capacidades para enfrentar un desastre de estas proporciones son, cuando menos, limitadas. Además, según indicó la ONU, un punto de paso clave para llevar ayuda a Siria desde Turquía se vio afectado por el sismo. Los rescatistas están trabajando a contrarreloj.

Turquía y Siria: dos terremotos e incontables víctimas Ayuda internacional está llegando a las zonas afectadas Ya son trece los países de la Unión Europea (UE) que han puesto a disposición sus equipos de búsqueda y rescate. En total, ya van 45 naciones de todas partes del mundo que han ofrecido su cooperación, según el gobierno de Turquía, incluyendo a México, que envío una delegación de brigadistas de rescate y búsqueda de sobrevivientes. Autor: Nicolás Guzmán



