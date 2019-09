Austria se opone al acuerdo UE-Mercosur

Aumenta el peligro para la fauna del Amazonas

Papagayo amazónico

Hay muchísimas especies más en el Amazonas que están en peligro de extinción, afirma el WWF. Un problema enorme para los animales es que no pudieron desarrollar estrategias para sobrevivir en los incendios, porque en el Amazonas esos fuegos no son parte del ecosistema natural. Por eso, los animales no se pueden adaptar y es posible que no sobrevivan. Una pérdida inconmensurable para el planeta.

Autor: Melina Miller