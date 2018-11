Así piensa el 'dream team' antibrexit

¿Cómo valora colaborar con la conservadora Anna Soubry? "Es un placer", dice Chuka Umunna, del Partido Laborista, mostrando su más amplia sonrisa de caballero. Soubry es una luchadora nata conocida por su afilada lengua. Este tipo de cooperación bipartidista es rara en el Reino Unido, donde las trincheras ideológicas son profundas y las barreras de clase son altas. Pero lo que une a los dos es la lucha contra el brexit, que se hará realidad el 29 de marzo de 2019. Su objetivo común es un segundo referéndum para interrogar a los ciudadanos nuevamente sobre su voluntad.

May no tiene opciones en el Parlamento

Desde 2010, Anna Soubry ha estado representando a su distrito electoral en Broxtowe, una pequeña ciudad en las Midlands con más del 54 por ciento de votantes 'leave', votantes que quieren abandonar la UE. "Hay muchas personas enfadadas", explica la diputada. Pero seguirían enojados después del brexit, porque no se van a cumplir todas esas promesas de una vida mejor. "Y especialmente los niños sentirán que les robamos su futuro", dice ella.

"Simplemente no hay consenso en el Parlamento para absolutamente nada", protesta su compañero Chuka Umunna describiendo la actual situación. El distrito electoral de este abogado londinense, de padre nigeriano y madre británica, tuvo la tasa más alta de votos a favor de la permanencia en la UE de todo el país. Se trata de Streatham. Así que en casa no tiene que convencer a nadie, pero el Partido Laborista sí que está dividido y sigue un discurso contradictorio, ya que no quiere asustar a sus votantes en el noreste y la región central, pero también porque el líder del partido, Jeremy Corbyn, es un euroescéptico de toda la vida.

Sin embargo, en el Parlamento, los laboristas votarán contra el acuerdo de Theresa May, dice Umunna. Y el resto de la oposición, incluidos el Partido Nacional Escocés (SNP) y los liberales, también. ¿Y qué pasa con los conservadores? "Actualmente, May está en un gran problema, no solo porque los partidarios del brexit ideológicamente más duros de la bancada tory votarán en contra de su acuerdo, sino porque a los otros tampoco les gusta", dice Anna Soubry. "Gente como yo, por ejemplo, que creemos que tenemos el mejor trato posible ahora con la membresía de la UE". También los protestantes unionistas de Irlanda del Norte (DUP) anunciaron su no.

La única salida es un segundo referéndum

"Un brexit sin acuerdo sería un desastre económico total", dice Chuka Umunna, que fue portavoz del Partido Laborista durante el gobierno de Cameron. "Eso sería un fracaso total para el Parlamento, y las opciones se reducen a elegir entre el acuerdo de May y pertenecer a la UE". Con esta pregunta habría que volver al pueblo británico y dejar que decida. "Hay temor a la división que podría causar un segundo referéndum", dice. "Hay quien dice que fue la voluntad del pueblo, pero eso fue hace dos años y medio y la voluntad popular puede cambiar". "Yo vivo en un vecindario joven: en total hay dos millones de jóvenes que entonces no pudieron votar sobre el brexit", subraya. También las encuestas demuestran un creciente apoyo a seguir en la UE.

A fines de octubre, ambos políticos aparecieron juntos en la gran manifestación de Londres en la que unos 700.000 británicos salieron a las calles para exigir un segundo referéndum. "La gente siempre me acusa de hablar solo con la élite en la capital", dice Umunna, pero allí vino gente de todo el país y de toda condición. Anna Soubry dio entonces un apasionado discurso en la Plaza del Parlamento y el ambiente era esperanzador. La primera ministra, Theresa May, sin embargo, no se dejó impresionar y durante meses se limitó a repetir: "No habrá segunda votación".

Rompiendo rumores y amenazas de muerte.

En verano, ambos diputados fueron acusados de pretender, en realidad, fundar un nuevo partido político de centro. En realidad, los proeuropeos no tienen un hogar político actualmente en Gran Bretaña, pero el sistema electoral hace prácticamente imposible que emerja un partido pequeño. Y ambos niegan tajantemente que fuera esa su intención.

Su protagonismo en la lucha contra el brexit ha tenido su precio. Umunna ha sido tildado de traidor por los seguidores de Corbyn en su propio partido. Y Soubry, quizá porque las mujeres en política suscitan más odio, ha recibido repetidas amenazas de muerte. "La última fue la semana pasada", dice. Tres de ellos eran meros trolls acosadores ya condenados a penas de prisión.

En las redes sociales el debate es especialmente duro, pero Soubry y Umunna no se dejan impresionar. ¿Cómo se reparten el trabajo? "Él es el poli bueno", dice ella y se ríe. "Ella es la karate-kid", responde él jocoso. Los dos son el 'dream team' en la lucha contra el brexit.

