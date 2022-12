Argentina vs Croacia: la jugada que hace arder la polémica

Corría el minuto 32 de la semifinal entre Argentina y Croacia en el Mundial de Qatar, cuando Enzo Fernández elevó un pase letal que dejó al delantero Julian Álvarez solo frente al portero croata Dominik Livakovic. Sobre lo que sucedió después, en unos segundos de ráfaga, es cosa que se ve con ojos muy distintos pese a que millones y millones de personas atestiguaron esa acción en todo el mundo.

Los alemanes Klaas Reese y Alex Feuerherdt, que publican el podcast especializado en arbitraje "Collinas Erbe”, lo narraron así en un hilo de Twitter: "Desde su perspectiva, Álvarez alza el balón hacia su derecha superando a Livakovic, que sale veloz del arco y se extiende a lo ancho tanto como puede para atajar la pelota. Álvarez trata de esquivar al portero por su izquierda.”

Luego viene la escena clave, según la describen los especialistas: "Livakovic ve pasar el balón y no lo pone en juego, lo cual es un punto esencial en la evaluación del duelo individual. Luego queda con las piernas abiertas frente a Álvarez, que no tiene oportunidad de esquivarlo. Siguiendo el movimiento natural, Álvarez hace contacto con la pierna derecha de Livakovic, que se encuentra extendida, pierde el equilibrio y cae. El árbitro Orsato espera un poco para ver si aplica la ley de la ventaja, y luego decide marcar el penal.”

¿Fue penal sobre Julián Álvarez?

La secuencia es veloz, y sin embargo, para los autores alemanes la conclusión es clara: "Algunos argumentan que Livakovic no pudo esquivar en el aire, que permaneció parado mientras Álvarez choca con él. Pero la cámara lenta le roba a la escena toda su dinámica real. Álvarez se desplazaba a gran velocidad y Livakovic falló al atajar la pelota. Es legítimo extender el cuerpo en esa situación, pero cuando la pelota ya no está en juego y el rival cae por el contacto con una pierna extendida, se considera zancadilla.”

En otras palabras, los especialistas alemanes ven que el penal sobre Álvarez fue legítimamente marcado. Manuel Gräfe, ex árbitro alemán de la FIFA, coincide: "Una actuación excelente del árbitro Orsato, demostrando gran personalidad, fue la mejor garantía para que el partido transcurriera sin problemas. El penal más la tarjeta amarilla son correctos dada la impetuosa salida del portero, y que el balón se encontraba todavía cerca.”

La normatividad del caso es tan clara, que incluso los autores de "Collinas Erbe” avalan la no intervención del videoarbitraje VAR. Pero esto no acaba, y quizá nunca acabará, con la polémica. A diferencia de Gräfe y sus colegas alemanes, el árbitro mexicano Felipe Ramos Rizo consideró que no había penal en la jugada.

Las reacciones de los medios croatas son similares: "Penal de escándalo. Contra el Messías (sic) y el árbitro Orsato no fue posible pasar”, titula el medio Sportske Novosti, mientras que el 24 sata es más lapidario: "Si ya decidieron darle el trofeo a Leo Messi, ¡dénselo ya!”.

Ecuánime, el Vecernji, también de Croacia, hizo un balance de todo el partido: "Argentina fue demasiado fuerte. Pero, ¡ánimo, chicos! Ganemos el bronce el próximo sábado”.

Aquí puede ver el video de la jugada.

