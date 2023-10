Argentina: UCR se desliga de Bullrich y niega apoyo a Milei

La Unión Cívica Radical (UCR, centro) de Argentina, partido integrante de la coalición opositora Juntos por el Cambio, se desligó el miércoles (25.10.2023) de la excandidata Patricia Bullrich y no "apoyará a ningún candidato" en la segunda vuelta de las elecciones.

La UCR "no apoyará a ninguno de los dos candidatos, porque ninguno de los dos asegura un futuro" para el país, dijo su presidente, Gerardo Morales, quien leyó en una rueda de prensa el documento salido de un encuentro mantenido en la sede de la formación que está a punto de celebrar los 40 años de las elecciones ganadas por el radical Raúl Alfonsín.

Bullrich, quien quedó fuera de la segunda vuelta que enfrentará el 19 de noviembre al oficialista Sergio Massa y al ultraliberal Javier Milei, había anunciado horas atrás su apoyo al líder de La Libertad Avanza (ultraderecha), aunque agregó que no era en nombre de su partido (Propuesta Republicana) ni del resto de la coalición.

Gerardo Morales: "da vergüenza ajena"

La cúpula dirigencial de la Unión Cívica Radical (UCR) se reunió en el Comité Nacional para formalizar su posición, que -adelantaron- será de neutralidad. Es decir, optaron mayoritariamente por declararse prescindentes en la pulseada entre el ministro de Economía, Sergio Massa, y el candidato de La Libertad Avanza. Es la misma postura que adoptó la Coalición Cívica (CC), la fuerza de Elisa Carrió.

"Me parece muy mal. Tanto Patricia Bullrich como Mauricio Macri son los grandes responsables de poner en riesgo a JxC”, advirtió el presidente del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales, luego de sostener que el expresidente y la titular de Pro decidieron, con su "decisión inconsulta”, abandonar la coalición.

"Me parece muy grave lo que han hecho tanto Mauricio como Patricia. Me da vergüenza ajena. Están afuera de la coalición, es una falta de respeto para el radicalismo”, insistió al reiterar que "nosotros no vamos a integrar ningún tipo de gobierno (pues) la gente nos ha puesto con el rol de oposición".

gs (efe, La Nación, Página 12)