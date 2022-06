Aparece mochila de uno de los desaparecidos en selva de Brasil

El Cuerpo de Bomberos de Brasil encontró el domingo (12.06.2022) una mochila con un ordenador portátil y otros objetos en la zona donde se busca a un periodista británico y un indigenista brasileño, desaparecidos hace una semana en la selva amazónica.

El periodista británico Dom Phillips, colaborador del diario The Guardian, y el indigenista brasileño Bruno Pereira están desaparecidos desde el domingo 5 de junio en el Valle do Javari, una remota y selvática región en la Amazonía brasileña próxima a las fronteras con Perú y Colombia, donde realizaban una investigación sobre amenazas contra los indígenas.

Según información del Cuerpo de Bomberos, la mochila que también contenía libros y algunas prendas de vestir pertenece a alguno de los desaparecidos.

El bulto estaba atado en un árbol a la orilla del río, cerca de la casa de Amarildo da Costa de Oliveira, más conocido como "Pelado", hasta ahora único sospechoso de las desapariciones. Fue detenido el viernes después de que las autoridades encontraran restos de sangre en una de sus embarcaciones.

Tras una semana de búsquedas y pocos resultados, organizaciones como la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA han urgido al gobierno de Jair Bolsonaro a "redoblar" sus esfuerzos para encontrar a los desaparecidos.

El Valle do Javari, la segunda reserva indígena más grande de Brasil, es conocida por ser escenario de conflictos donde predominan el narcotráfico, el robo de madera y la minería ilegal.

Pereira, quien trabaja desde hace años en la zona, había recibido amenazas de mafias de mineros ilegales, madereros y traficantes de drogas que operan en la región, lo que ha despertado temores de un asesinato.

Phillips, por su parte, es un veterano periodista afincado en Brasil desde hace 15 años y colaborador de diversos medios internacionales como el Financial Times, New York Times y Washington Post. Actualmente trabaja en una investigación para un libro sobre el Valle do Javari.

La pista de Phillips y Pereira se perdió el 5 de junio cuando se desplazaban desde la comunidad de Sao Rafael hasta la ciudad de Atalaia do Norte, estado de Amazonas, adonde deberían de haber llegado en la mañana de ese domingo.

