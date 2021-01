Antimascarillas: un mensaje en contravía que (aún) no cala en América Latina

Las Américas han sido el continente más golpeado por la pandemia en el mundo. Al 8 de enero de 2021, los contagios registrados por varios institutos rodeaban los 38 millones de casos y las muertes los 900 mil. Incluidos Estados Unidos y Brasil, los dos países con la mayor cantidad de infecciones.

Entre los 20 países con mayor número de contagios a nivel global se encuentran 5 de habla hispana (Colombia, Argentina, México, Perú), aunque liderados por España. Pero en cifras absolutas, México lleva la delantera en muertes por COVID-19 en América Latina 131.031 decesos. Un liderazgo que también sostiene en promedio de muertes por cada 100 casos confirmados, en lo que México supera con creces a todos los países del mundo con 8.9%. La razón: "Las comorbilidades de la población mexicana: 43% de las víctimas padecían hipertensión, 37% diabetes, 25% obesidad, y 8% tabaquismo”, indica la Coordinación de Investigación Científica de la Universidad Autónoma de México.

Antimascarillas (aún) no se afincan en América Latina

Manifestación contra medidas antipandemia en Berlín, el 8 de agosto de 2020

A pesar de la masiva amenaza del coronavirus en América Latina –hasta ahora– ningún movimiento en contra de las medidas antipandemia parece haber echado raíces: "Aquí no ha habido manifestaciones de un grupo de la población –como en Europa– que rechazan el uso de la mascarilla o el confinamiento”, dice a DW el médico Jorge Panameño, especialista en enfermedades infecciosas.

Los "antimascarillas" son un movimiento que define el COVID-19 como un engaño para controlar a los pueblos. Algunos achacan su propagación a la tecnología 5G. La desinformación se ha reforzada desde el comienzo de la pandemia y hace más difícil un debate público apegado a la realidad. En Perú, no trascendió el caso resportado de supuestos "antimascarillas" que habría irruumpido en local a principios de enero.

En El Salvador, en específico, "después de haber soportado una estricta cuarentena de tres meses, mucha gente ya no se protege con mascarilla porque, por una parte, el Gobierno no le hace seguimiento al cumplimiento de las medidas, y por la otra, la población muestra signos de hartazgo pandémico”, precisa el doctor Panameño, y agrega que "las festividades de Navidad y Año Nuevo, como toda América Latina, generaron una sensación de "ya basta”, pero "no como expresión de protesta política” sino de hastío.

Reclusos en la cárcel de Quezaltepeque de El Salvador

Mascarillas, más usadas en América Latina que en Europa

La mascarilla ha sido en América Latina probablemente la medida más eficaz y barata para retrasar los brotes y rebrotes de la pandemia. Ya desde el 13 de marzo en Uruguay el uso de la mascarilla es norma y obligatoria desde junio. Desde abril, es obligatorio llevar mascarilla en Perú, Ecuador y Chile, en donde se implantó su obligatoriedad en el transporte público y privado.

En Colombia el uso generalizado de la mascarilla se introdujo tan solo 13 días después de que el virus aterrizara proveniente de Milán el 6 de marzo. Las alcaldías de las grandes ciudades, lideradas por Bogotá, le marcaron la pauta al gobierno nacional con un "simulacro de aislamiento preventivo” que empezó el 19 de marzo. Un ensayo de cuatro días que desembocó en cuarentena nacional que este 7 de enero de 2021 volvió a ser reactivada, ante la alta ocupación de UCIS.

A pesar de las numerosas manifestaciones de protesta contra las políticas económicas y sociales del Gobierno de Iván Duque durante 2020, "tampoco en Colombia ha salido gente a las calles a protestar porque el uso de la mascarilla vaya en contra de la libertad personal”, agrega el infectólogo centroamericano.

En esto coincide la epidemióloga colombiana Silvana Zapata, citada por el diario El Tiempo, que explica el nuevo aumento de infecciones no con el rechazo, sino al simple "mal uso de las mascarillas”, resultado del cansancio que produce la pandemia. Así lo confirma a DW Carlos Álvarez, infectólogo y coordinador de estudios COVID-19 para la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien señala que los rebrotes en América Latina están relacionados directamente "con la relajación en las medidas”.

Alemania: del buen al mal ejemplo

Grupo negacionista del coronavirus y de extrema derecha intenta irrumpir en el Reichstag, el 28 de agosto de 2020.

América Latina había mirado durante meses hacia Alemania con admiración sobre su buen manejo de la pandemia. Una admiración que se ha convertido en desconcierto tras noticias como: "Antimascarillas intentan irrumpir en el Bundestag”.

España, por su lado, se ha convertido en la plataforma desde donde se ha difundido una campaña contra el uso de la mascarilla y el negacionismo del coronavirus, como el promovido por el autodenominado "Médicos por la verdad”, un grupo de médicos dirigidos por un otrora galeno militar de nombre Heiko, y en cuyas emotivas conferencias con llantos y exigencias de parar todo confinamiento se destacan "científicos” argentinos.

Según el infectólogo Jorge Panameño, este un mensaje en contravía a las medidas antipandemia que urgen y que de calar en las sociedades de América Latina, "solo ayudarían a agravar aún más la situación”.

(few)