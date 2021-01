+ Coronavirus hoy: OMS reporta 86,4 millones de casos y 1,8 millones de muertos +

20:28 (CET). La distribución de las vacunas en EE.UU. ha sido una "farsa", dice Biden

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, criticó este viernes (08.01.2021) la distribución de las vacunas contra el SARS-CoV-2 por parte del gobierno de Donald Trump, asegurando que ha sido una "farsa". "Las vacunas nos dan esperanzas, pero su distribución ha sido una farsa", dijo Biden a periodistas en su feudo de Wilmington, Delaware. La distribución de las vacunas será "el mayor reto operacional que enfrentaremos jamás como una nación", aseguró. (AFP)

19:39 (CET). Bélgica quiere vacunar a la población general a partir de junio

Bélgica pretende acelerar su campaña de vacunación y podrá empezar a inocular a todos los segmentos de población en junio, es decir, todos los voluntarios mayores de 18 años, anunciaron este viernes (08.01.2021) las autoridades. Hasta ahora, no se preveía poder vacunar a las personas juzgadas no prioritarias antes del verano. Pero según el calendario publicado el viernes por la comisión encargada de la gestión de la pandemia, que no deja de ser una "proyección teórica" que dependerá del suministro de vacunas, el gobierno prevé ahora avanzar unas semanas la vacunación de todas las categorías prioritarias, por lo que el proceso se acelerará. Bélgica (11,5 millones de personas), donde la pandemia ha cobrado la vida de casi 20.000 personas, espera haber vacunado al 70 por ciento de su población de forma gratuita y voluntaria para finales de septiembre, según indicaron responsables este viernes. (AFP)

19:26 (CET). La OMS y China siguen sin cerrar un acuerdo sobre la misión de expertos

China y la Organización Mundial de la Salud (OMS) siguen sin llegar a un acuerdo sobre la misión que debería haber viajado esta semana al país para investigar el origen del coronavirus, aunque el director general de la agencia expresó su confianza en que alcancen un consenso la próxima semana. "Estamos en contacto con las autoridades chinas, que acordaron brindar las fechas específicas de viaje en los próximos días, así que esperamos que se resuelva la próxima semana", señaló el director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en rueda de prensa. (EFE)

19:22 (CET). OMS: 42 países ya están vacunando, en su mayoría naciones desarrolladas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este viernes (08.01.2021) que ya son 42 los países que han iniciado campañas de vacunación contra el COVID-19, aunque advirtió que 36 de ellos son economías desarrolladas, por lo que hay que aumentar los esfuerzos para que esta inmunización llegue también a las naciones más pobres. "Hay claramente un problema, pues los países de rentas bajas y medias no están recibiendo aún la vacuna, algo que se puede resolver a través del programa COVAX", señaló el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en alusión a la iniciativa de la OMS para repartir equitativamente dosis. (EFE)

19:07 (CET). Perú confirma su primer caso de la variante británica del coronavirus

El Ministerio de Salud de Perú confirmó este viernes (08.01.2021) su primer caso de la variante británica del coronavirus SARS-CoV-2, cuya mutación lo hace hasta un 70 por ciento más contagioso que la cepa original. La variante fue detectada en una mujer residente en Lima que no ha viajado al extranjero en los últimos meses, pero que recientemente estuvo en una reunión familiar durante las fiestas navideñas, explicó en conferencia de prensa la ministra de Salud, Pilar Mazzetti. La paciente se encuentra bajo cuarentena en su domicilio porque "los síntomas que ha tenido son leves y en su vivienda tiene las condiciones adecuadas para hacer la cuarentena". (EFE)

18:59 (CET). Grecia prolonga el confinamiento contra la pandemia hasta el 18 de enero

El gobierno griego anunció este viernes (08.01.2021) que volvía a prolongar hasta el 18 de enero el confinamiento que impuso hace dos meses, ante el temor de un recrudecimiento de la pandemia, después de que se suavizaran las restricciones durante la Navidad. Estas medidas de "suspensión del funcionamiento del comercio", que en principio debían quedar suspendidas el 11 de enero, "se prolongarán hasta el lunes por la mañana del 18 de enero", indicó el ministro de Protección Civil, Nikos Hardalias, en rueda de prensa. Sin embargo, las escuelas primarias y las guarderías podrán reabrir el 11 de enero, tras haber estado dos meses cerradas. Los tribunales también volverán a abrir el lunes, según las autoridades. (AFP)

18:27 (CET). Cuba marca récord de contagios diarios con 344 nuevos casos de SARS-CoV-2

Cuba rompió este viernes (08.01.2021) el récord de contagios diarios por SARS-CoV-2 desde el comienzo de la pandemia en marzo pasado al confirmar 344 nuevos casos (69 importados) en las últimas 24 horas, con lo cual acumula 13.823 positivos a la enfermedad. El director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap), Francisco Durán, calificó de "compleja" la situación, como reflejan los 2.118 casos activos de la enfermedad, el mayor número hasta el momento y con un incremento de 202 personas ingresadas en comparación con la jornada previa. La cifra de hoy supera a la de la víspera, cuando las autoridades sanitarias notificaron 314 confirmados, aunque muestra un ligero descenso de los casos importados (de 75 a 69), después de que el 1 de enero entrara en vigor una reducción de vuelos procedentes de Estados Unidos, México, Panamá, Haití, República Dominicana y Bahamas. (EFE)

18:19 (CET). Argentina restringirá actividades nocturnas para frenar contagios

El gobierno argentino decidió restringir a partir de este viernes (08.01.2021) las actividades nocturnas y la circulación de personas, con medidas que determinará cada provincia de manera independiente, en momentos en que se han acelerado los contagios por el coronavirus. Argentina registra una aceleración en el número de contagios, que sobrepasan 1,6 millones desde marzo pasado, con más de 44.000 muertos sobre un población de 44 millones de habitantes. Las limitaciones implicarán el cierre nocturno de locales gastronómicos, restricciones en el transporte público y en la circulación de las personas. (AFP)

18:18 (CET). Otros 763 casos de coronavirus en Ecuador, donde el acumulado llega a 219.148

La cifra acumulada de casos del coronavirus SARS-CoV-2 en Ecuador ascendió este viernes (08.01.2021) a 219.148 tras los resultados positivos estas últimas veinticuatro horas de otros 763 casos, informó el Ministerio de Salud en su parte diario. En el mismo, precisa que los fallecidos ascendieron a 14.165, siete más que la víspera, repartidos entre 9.583 confirmados por pruebas PCR y 4.582 probables (sin certificación médica o forense). Las cifras de contagio diario este viernes suponen un ligero descenso después de que estos últimos días vinieran superando el millar, lo que inquietaba al Gobierno. (EFE)

18:02 (CET). OMS insta a los países a cesar los "acuerdos bilaterales" con laboratorios para vacuna

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reclamó este viernes (08.01.2021) más solidaridad en la lucha contra el COVID-19 y pidió a los países ricos que dejen de cerrar "acuerdos bilaterales" con los laboratorios para reservar dosis de la vacuna. "Pido encarecidamente a los fabricantes que den prioridad al despliegue" de las vacunas a través del mecanismo Covax puesto en marcha por la OMS y sus socios, declaró el jefe de la citada agencia de la ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa. (AFP)

17:42 (CET). Italia registra 17.533 nuevos casos y 620 muertos

Italia registró 17.533 nuevos contagios por coronavirus y 620 muertos las últimas 24 horas, unas cifras en la línea de los últimos días aunque con más fallecidos, según los datos del Ministerio de Sanidad. Con estos datos, los casos totales desde el inicio de la emergencia sanitaria en febrero son ya 2.237.890, y los muertos son 77.911. Los pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos son 2.587, una cifra invariable desde el jueves pues entraron 187 nuevos enfermos, los mismos que salieron, y siguen aumentando los hospitalizados en otros repartos hospitalarios, que ya son 23.313 en todo el país. (AFP)

17:33 (CET). Dinamarca aumenta restricciones de entrada y desaconseja todos los viajes

El Gobierno danés anunció este viernes (08.01.2021) un endurecimiento de las restricciones de entrada al país y pasó a desaconsejar todos los viajes al extranjero para impedir la entrada de nuevas mutaciones del coronavirus. Desde el sábado 8 y hasta el día 17 se exigirá a todos los que quieran entrar al país, y no sean nacionales o tengan residencia, un test negativo de coronavirus realizado las últimas 24 horas, que puede ser de antígenos, y un motivo familiar. Las únicas excepciones serán para los transportistas de mercancías, pasajeros en tránsito y los residentes en países fronterizos, a los que les bastará con presentar un test negativo. Dinamarca, con 175.663 casos y 1.451 muertos, es el segundo país nórdico más castigado por el coronavirus, con una tasa de 25,03 fallecidos por 100.000 habitantes, un tercio de la de Suecia, pero más del doble que Finlandia y tres veces más que Noruega. (EFE)

17:22 (CET). Reino Unido registra 1.325 nuevas muertes, récord desde el principio de la pandemia

El Reino Unido registró este viernes (08.01.2021) 1.325 nuevas muertes por o con COVID-19 en 24 horas, un récord desde el principio de la pandemia, superando los 1.224 fallecidos del 21 de abril, pico de la primera ola, según cifras del ministerio de Sanidad. Con un total de 79.833 muertos, Reino Unido vuelve a ser el país de Europa más castigado por la pandemia, por delante de Italia. El viernes 68.053 personas más dieron positivo al coronavirus en el país, sumando ya casi tres millones. (AFP)

17:12 (CET). Los casos globales suben a 86,4 millones, con repunte de contagios y muertes

Los casos globales de COVID-19 llegaron este viernes (08.01.2021) a 86,4 millones, después de que en las últimas 24 horas se registraran 735.000 nuevos contagios, una de las cifras diarias más altas en lo que va de pandemia, causada principalmente por el aumento de los positivos reportados en América. Según las estadísticas que actualiza a diario la Organización Mundial de la Salud (OMS), también se notificaron 13.968 muertes, la segunda cifra diaria más alta en la pandemia, por lo que las gráficas marcan un repunte tanto en casos como en fallecimientos, como se temía tras las vacaciones navideñas. El total de fallecidos en más de un año de crisis sanitaria por COVID-19 asciende a 1,88 millones, según la OMS. (EFE)

17:11 (CET). Madrid suma 4.645 nuevos contagios y 32 fallecidos por el coronavirus

La Comunidad de Madrid ha notificado este viernes (08.01.2021) 4.645 nuevos contagios, de los cuales 3.659 fueron reportados en las últimas 24 horas, y 32 fallecidos en los hospitales madrileños, frente a los 53 que murieron en el día de ayer. Así lo refleja el informe epidemiológico diario publicado por la Consejería de Sanidad que eleva a 432.403 el total de contagios y a 13.059 el total de óbitos en los hospitales. A estos fallecidos en hospitales hay que sumar otros 4.985 registrados en centros sociosanitarios, 1.177 en sus domicilios y 30 en otros lugares, por lo que el total asciende a 19.251 muertes. (EFE)

16:53 (CET). Arabia Saudita levantará restricciones de viaje por COVID-19 el 31 de marzo

Arabia Saudita anunció este viernes (08.01.2021) que levantará las restricciones de viaje y abrirá todas las fronteras el próximo 31 de marzo después de haber suspendido los vuelos internacionales el pasado 20 de diciembre por el incremento de casos de COVID-19 en el mundo y las nuevas variantes. Una fuente oficial del Ministerio del Interior, que no fue identificada, señaló que, a partir del 31 de marzo, los ciudadanos podrán viajar fuera y regresar al reino tras "levantar por completo la suspensión de vuelos internacionales" y "abrir las fronteras terrestres, marítimas y aéreas". Interior justificó esta decisión ya que el reino está presenciando un descenso en el número de contagios y se encuentra, además, en pleno proceso de vacunación. (EFE)

16:26 (CET). Presidente dice que México "contará pronto" con vacunas Sputnik y AstraZeneca

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este viernes (08.01.2021) que los resultados de la vacuna rusa Sputnik V son favorables y que el cargamento de la británica AstraZeneca podría adelantarse, por lo que el país contará pronto con ellas. "Al parecer son buenos resultados de la vacuna que se está elaborando en laboratorios de Rusia y se puede contar también pronto con esa vacuna", aseguró el mandatario en su rueda de prensa matutina. En tanto, la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que México y Argentina producirán para el resto de América Latina, tenía previsto su primer cargamento para marzo, pero según lo anunciado por el mandatario su fecha se llegada se adelanta a la última semana de febrero. (EFE)

16:23 (CET). Ucranianos permanecerán confinados hasta el 24 de enero para frenar la segunda ola

El Gobierno ucraniano confinó al país este viernes (08.01.2021) hasta el 24 de enero con el fin de frenar la segunda ola de contagios por SARS-CoV-2, pandemia que afecta ya a más de 1,1 millón de personas en este país. "Esta cuarentena es más llevadera que las medidas que se están adoptando en otros países. Sin embargo, así frenamos de golpe la ola de aumento de enfermos después de las fiestas de Año Nuevo y de paso aceleramos la recepción de las vacunas registradas", dijo Vladimir Zelenski, presidente ucraniano, en un comunicado. (EFE)

16:05 (CET). Portugal pulveriza sus récords: 118 muertos y casi 10.200 casos en un día

Portugal pulverizó este viernes (08.01.2021) sus récords de toda la pandemia y notificó cerca de 10.200 contagios y 118 fallecidos en un día, en un país de unos 10 millones de habitantes, donde la situación en los hospitales también registró picos máximos. Según el último balance de la Dirección General de Salud (DGS), en las últimas 24 horas se reportaron 10.176 infecciones, un nuevo máximo y en línea con las dos últimas jornadas, en las que el número diario de casos se movió en torno a los 10.000. En cuanto al número de muertes, se superó significativamente el anterior máximo de 98 óbitos, registrado el 13 de diciembre. Desde marzo, el país acumula 466.709 casos, de los cuales casi 100.000 están activos y 7.590 muertos. (EFE)

16:00 (CET). Chile suma 4.000 contagios y cumple un semana con casos disparados

Chile sumó 4.201 contagios por SARS-CoV-2 este viernes (08.01.2021), la cifra más alta desde finales de junio, y cumple una semana con el número de casos nuevos diarios disparados, lo que evidencia el inminente avance de la segunda ola de contagios que comenzó hace un mes. El balance total de casos de marzo es de 633.381 y las muertes por SARS-CoV-2 alcanzaron las 16.974 tras sumar 61 nuevos decesos en las últimas 24 horas, informaron las autoridades sanitarias. Hace siete semanas comenzó a incrementarse el número de contagios nuevos diarios en Chile, especialmente en la capital, lo que obligó a las autoridades a decretar cuarentena los fines de semana en la mayor parte de Santiago, donde viven más de siete millones de personas. (EFE)

