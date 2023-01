Annalena Baerbock defiende un tribunal para juzgar los crímenes de guerra rusos

La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, abogó este lunes (16.01.2023) desde La Haya por un "nuevo formato" de tribunal para "llevar ante la Justicia a los líderes rusos" por su invasión contra Ucrania, basándose en la legislación penal ucraniana y su jurisdicción, pero en una corte fuera del país con jueces internacionales.

"Necesitamos enviar un mensaje claro a los líderes rusos aquí y ahora de que una agresión de guerra no va a quedar sin castigo", afirmó Baerbock en un discurso ante la Academia de la Haya de Derecho Internacional, en los Países Bajos, en un momento en que Moscú está acusado de haber cometido crímenes de guerra en el ataque a la localidad ucraniana de Dnipró.

Los llamados para buscar una fórmula para juzgar a los líderes rusos crecen, pero la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, no puede hacerlo bajo las actuales normativas. La CPI están investigando acusaciones de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Ucrania, pero las reglas establecidas en 2018 estipulan que no puede juzgar a Rusia porque este país no es miembro. Por eso pidió Baerbock buscar alternativas.

Sin embargo, el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, advirtió sobre la posibilidad de fragmentación legal y dijo que, de hecho, su tribunal era el más adecuado para los juicios relacionados con crímenes de agresión, ya que los estados miembros podrían corregir las "brechas que se dice que existen".

La única forma posible, actualmente, de realizar este proceso es mediante la presentación de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, donde Rusia es miembro permanente y tiene derecho a veto. Este llamado de Alemania coincide con las declaraciones de funcionarios europeos que calificaron un ataque ruso el fin de semana contra un edificio residencial en Dnipró como un "crimen de guerra", del que Rusia ha negado tener responsabilidad alguna.

lgc (afp/rtr)