Rusia niega ataque a edificio residencial en ciudad ucraniana de Dnipro

"Las fuerzas armadas rusas no bombardean inmuebles residenciales, ni infraestructuras civiles. Bombardean objetivos militares", declaró a la prensa el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, quien mencionó la posibilidad de que un misil de defensa antiaérea ucraniano haya caído en el edificio.

Previamente esa posibilidad fue sugerida por el asesor presidencial ucraniano Oleksiy Arestóvich, quien posteriormente sin embargo rectificó sus declaraciones y dijo que "la culpa de Rusia es inequívoca y no puede ser difuminada ni disminuida". Además, "todo el mundo entiende perfectamente que si no hubiera un ataque ruso, no ocurriría esa tragedia, independientemente del mecanismo de la misma", afirmó.

Arestóvich aclaró su equivocación después de que la Fuerza Aérea recalcara que el misil ruso que impactó en el edificio residencial de Dnipró, en el centro del país, era un Kh-22 -un misil antibuque- que los sistemas antiaéreas ucranias actuales no pueden derribar.

Ucrania "no tiene armas capaces de derribar este tipo de misil"

El comandante de la Fuerza Aérea de Ucrania, teniente general Mykola Oleshchuk, señaló que este y otros cuatro misiles Kh-22 lanzados el sábado (14.01.2023) fueron detectados por los radares, pero que "las Fuerzas Armadas de Ucrania no tienen armas capaces de derribar este tipo de misil".

"Desde el comienzo de la agresión militar de Rusia, más de 210 misiles Kh-22 han sido lanzados sobre Ucrania y ninguno fue derribado por la defensa antiaérea", dijo. "Solo los sistemas de misiles antiaéreos que en el futuro pueden ser proporcionados a Ucrania por socios occidentales (como Patriot PAC-3 o SAMP-T), son capaces de interceptarlos", enfatizó.

Según las autoridades ucranianas, al menos 36 personas, incluyendo dos menores, murieron. Este lunes (16.01.2023) había aún 35 desaparecidos tras el ataque que dejó destruido un edificio residencial en Dnipro. El impacto del misil destruyó un total de 72 apartamentos correspondientes a dos bloques de escaleras y dejó daños en más de 230 viviendas.

Suecia habla de "crimen de guerra"

"El ataque constituye un "crimen de guerra", dijo el Gobierno sueco condena en términos más firmes los continuos ataques sistemáticos contra civiles (...) incluyendo el ataque del sábado con misiles contra un bloque de apartamentos en Dnipró", dijo a los periodistas el primer ministro, Ulf Kristersson, que agregó que los "ataques intencionales contra civiles son crímenes de guerra".

Desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania, en febrero de 2022, muchos edificios de uso civil fueron alcanzados por bombardeos. Algunas ciudades como Mariúpol en el sudeste quedaron parcialmente arrasadas.

Ante las acusaciones de varios países de que Rusia cometió abusos, Moscú niega habitualmente que tenga como objetivo los edificios civiles en Ucrania.

