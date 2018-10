Angela Merkel presiona a la UE para actuar unida

En un discurso en el congreso de las juventudes del bloque conservador alemán, la Junge Union (JU), la canciller Angela Merkel aseguró que Europa tiene que reaccionar ante el "America first" (América primero) de la administración estadounidense y mejorar su autonomía, pese a que el lazo transatlántico sigue siendo "vital".

Es así como la jerarca alemana, instó desde Kiel a la Unión Europa (UE) a mantener una política exterior común para defender como un "actor global" fuerte sus propios intereses una vez que EE.UU. está concentrado en los suyos.

"Sentimos que algo ha cambiado. En Estados Unidos, dicen 'America first' y se ocupan de sus intereses. Nosotros tenemos que estar en disposición también de defender nuestros intereses", indicó Merkel, que consideró que eso sólo es posible para Alemania "dentro de la UE".

Una política exterior común es, en este contexto, esencial, prosiguió la canciller que lamentó que en la comunidad internacional se espere que la UE hable con "una voz", pero que en realidad los líderes de distintos países difundan "distintas opiniones". "Eso no es bueno. Nos debilita", manifestó la jefa del Gobierno alemán. También consideró de "significado decisivo" avanzar en una política común en defensa y seguridad, "no contra la OTAN, sino como complemento", que sirva para "garantizar nuestros intereses".

Fin a la crisis interna

En el encuentro político, la mandataria se refirió a las diversas crisis internas que ha enfrentado su gobierno, frente a lo que pidió replicar la unidad que estaba pidiendo a todos los integrantes de la UE. Unidad que Merkel espera se cristalice en las próximas elecciones estatales de Baviera y Hesse.

La canciller también se comprometió a hacer todo lo que estuviera en sus manos para que el Gobierno de la Gran Coalición trabaje unida. A cambio, pidió que se ponga fin a la disputa sobre refugiados y migración. "En el futuro, la migración de África será mucho más importante que tratar con los refugiados de Siria o Irak”, dijo la presidenta de la CDU. "Tenemos que responder a eso con un plan común. El manejo de África debe entenderse como una oportunidad y no como un problema. África no es un continente problema". La CDU y la CSU no deberían "lidiar permanentemente con el pasado. A veces se discute como si estuviéramos en el verano de 2015. Aunque no se han resuelto todos los problemas, la situación ha cambiado completamente", dijo la canciller.

MN (efe, dpa)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |