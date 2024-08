AMLO no reconoce triunfo de Maduro y dice esperar las actas

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, no quiere reconocer todavía la reelección de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio en Venezuela.

"Vamos a esperar que den a conocer las actas, porque ayer el Tribunal Electoral de Venezuela sostiene que ganó la elección el presidente Maduro y, al mismo tiempo, recomienda que se den a conocer las actas. Creo que hay una fecha de la resolución, entonces vamos a esperar", dijo AMLO en su conferencia matutina.

El gobernante mexicano no se ha sumado al rechazo conjunto que el viernes (23.8. 2024) hicieron Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay al fallo del TSJ de Venezuela que certificó el discutido triunfo de Maduro.

Sin contactos con Maduro

Por otro lado, López Obrador comentó que él era "respetuoso" de las decisiones que se toman en otros países. Afirmó que hay una "bola" de descalificaciones y condenas al Gobierno de Venezuela. "Pero, pues nosotros tenemos que actuar, repito, con apego a nuestra Constitución", zanjó.

Asimismo, aseguró que no ha tenido comunicación con Nicolás Maduro durante la crisis poselectoral: "No (he hablado con él), eso es lo que piensan, imaginan, difunden calumniosamente nuestros adversarios. Nosotros somos muy respetuosos. Acabo de tener una llamada telefónica con el presidente Lula y con el presidente Petro sobre el tema de Venezuela y fijamos nuestra postura”, aclaró López Obrador.

MS (efe/afp)