¿Amenaza con volver la crisis del euro?

Las promesas electorales de los extremos de derecha e izquierda en Francia son muy variadas, pero tienen una cosa en común: son muy, muy caras. No importa si se trata de restablecer la jubilación con 60 años, aumentar el salario mínimo o aplicar una exención fiscal general para los menores de 30 años. Estos regalos electorales prometidos amenazan las vacías arcas estatales de Francia con miles de millones en gastos adicionales. ¿De dónde saldrá el dinero? Nadie tiene respuesta a esta pregunta.

Para el economista Friedrich Heinemann, esto refleja una "radicalización de la política económica" de los partidos extremos de Francia. "Son programas económicos totalmente irreales. Fueron escritos íntegramente para el nirvana, pero no para la economía francesa como es hoy", afirma en entrevista con DW el experto en finanzas públicas del Centro Leibniz de Investigación Económica Europea (ZEW).

Finanzas públicas destrozadas

La economía de la segunda potencia de la UE ya sufre los efectos de una montaña de deudas, que ronda el 110 por ciento del PIB. El año pasado, el déficit presupuestario fue del 5,5 por ciento. Según los criterios del Tratado de Maastricht, sólo se permite un déficit del 3 por ciento y una deuda pública no superior al 60 por ciento del PIB.

Y la situación podría empeorar aún más: según las estimaciones, los regalos electorales de la izquierda y la derecha francesas podrían cargar el presupuesto nacional del país con un gasto adicional de hasta 20.000 millones de euros al año. Según algunos expertos, podría resultar incluso más caro.

Pero ¿qué hará la UE si un gobierno de derecha o de izquierda en París simplemente se arriesga y le importan poco los criterios de Maastricht? "Para esto simplemente no existe un plan B”, admite Lorenzo Codogno, quien ha trabajado en el Ministerio de Finanzas italiano y ahora es asesor macroeconómico para inversores institucionales en Londres.

En Italia, la situación de las finanzas públicas es aún peor. El déficit allí fue del 7,4 por ciento en 2023 y la deuda nacional representó alrededor del 140 por ciento de la producción económica del país. Pero, a diferencia de Emmanuel Macron en Francia, el gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni se mantiene firme en Italia.

"El euro sufriría"

Incluso después de las elecciones anticipadas en Francia, no ve "ningún escenario en el que la eurozona colapse", subraya Lorenzo Codogno, que también enseña en la London School of Economics (LSE). "Pero veo un escenario en el que todas las instituciones europeas acaben en una especie de estancamiento en el que básicamente ya nada funcione", advierte. Entonces todo quedaría bloqueado y no habría más iniciativas políticas.

"Esto podría ser problemático en una situación en la que hay guerras comerciales entre Estados Unidos y China y una situación geopolítica global muy inestable y en la que se están produciendo dos conflictos abiertos cerca de las fronteras de la UE”, afirma Codogno a DW. Esto también tendría un impacto en el valor externo de la moneda común europea y el euro podría convertirse en una moneda débil. "Se podría decir que el euro se vería afectado, no sólo los activos sino también la moneda", cree el experto financiero.

Sin precauciones contra políticas económicas populistas

Los estrictos criterios de Maastricht se relajaron durante la crisis del coronavirus y desde entonces se han vuelto más flexibles. El nuevo marco para la gobernanza económica de la eurozona acaba de entrar en vigor el 30 de abril de 2024. Si bien aún se aplican límites al déficit y la deuda pública, el nuevo marco da a los gobiernos nacionales más margen de maniobra en cuanto a cómo y cuándo poner en orden sus finanzas.

Puede que aún así no sea suficiente, teme Codogno: "Francia podría ser el primer país en hacer caso omiso deliberadamente del nuevo marco fiscal". El potencial de chantaje por parte de estados altamente endeudados es real: en el pasado, las violaciones de las reglas de déficit o deuda por parte de algunos países no tuvieron consecuencias notables por parte de la Comisión de la UE o el Banco Central Europeo (BCE).

"Este es precisamente el problema en el que el BCE se ha ido metiendo cada vez más en los últimos años, al decir: estamos aquí para ayudar", subraya Heinemann. En una crisis aguda, como durante la pandemia, esto ha sido beneficioso para ayudar a los países en apuros. "Pero el BCE no debe ser la autoridad que mantenga la liquidez de los gobiernos del euro a toda costa, incluso si los problemas están causados por políticas económicas irracionales", subraya el experto. "Eso enviaría una señal equivocada", agrega.

Transferencias desde el norte de la UE

Sobre los motivos de los electores franceses que votan por un partido populista, Heinemann resume: "Estos votantes dicen 'entendemos que las políticas por las que votamos en realidad no funcionan. Pero podemos usarlo para forzar transferencias económicas desde el norte de Europa, y eso es mucho mejor que si experimentamos medidas de austeridad aquí en casa'".

En ese sentido, el experto en deuda nacional advierte que hay que poner fin a ello. "De lo contrario, tendremos un enorme problema para la aceptación de la Unión Europea en el norte de Europa", dice Heinemann.

