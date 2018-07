Alud de plásticos y microplásticos: Alemania, campeona del derroche de envases

"Si no puedes reusarlo, rehúsalo”, recomendó el secretario general de la ONU, António Guterres, refiriéndose al plástico en el Día Mundial de Medio Ambiente, celebrado el pasado 5 de junio en la India.

En estos de días de verano, cuando miles de turistas europeos visitan República Dominicana, se sorprendían de que, a lo mejor, la vajilla de plástico usada en un cumpleaños hace tres años en Alemania, reapareciera entre las toneladas de basura plástica en las playas de la isla caribeña, "donde el mar se convirtió en plástico”, como reportóDW.

"Si bien la limpieza de las playas es una operación loable, la mayor parte de los plásticos desciende al fondo de los mares y una parte se diluye, generando una contaminación casi invisible con microplásticos”, advierte en conversación con DW, Britta König, portavoz del Centro Internacional para la Protección de los Mares del WWF (Fondo Mundo Salvaje), para quien "es importante detener la contaminación allá donde se produce”, es decir, en tierra.

Alemania, líder del uso excesivo de plástico

Como en Alemania, por ejemplo, fuente de la mayor producción de empaques de plástico en Europa. "Un consumidor alemán usa unos 220 kilos de empaques de plástico”, dice estudio de la agencia Ayuda para el Medioambiente (Deutsche Umwelthilfe). Según Thomas Fischer, de esa organización, en entrevista con Deutschlandfunk, "con 18,2 millones de toneladas, Alemania supera a sus vecinos europeos en la producción de plástico para empaques en un 20%”.

"Un triste liderazgo europeo del que Alemania no puede estar orgullosa”, agregam por su parte, Britta König, quien propone "incluir a las empresas fabricantes de plástico, en el pago de los gastos del tratamiento o reciclaje de basuras y daños ambientales que genera el excesivo uso de plásticos”.

Para la socióloga Britta König, "la individualización de porciones de comida, que además se empacan para llevar, y las crecientes compras por Internet, están agrandando las montañas de empaques de plástico innecesario en Alemania”.

No todo plástico es malo

La experta advierte, empero, que no se puede demonizar el plástico como material: "En ciertos sectores, como la higiene médica, no podemos prescindir del plástico. Como tampoco en la producción y venta de algunos alimentos, en donde el plástico ayuda a conservarlos, reduciendo así su desperdicio”. Pero cita también el caso "absurdo” de los bananos o plátanos que, por naturaleza, no necesitan empaques, pero que algunos supermercados en Alemania envuelven en plástico.

"Un uso sin sentido de un producto que usamos solo minutos, pero que contamina la naturaleza durante siglos”, concluye la experta. En determinados casos, destaca König, del WWF, "solo se usa más plástico para aumentar la superficie de publicidad” y aboga porque esta práctica sea "prohibida”.

Tanto el Centro Internacional para la Protección de los Mares del WWF, como la agencia Ayuda para el Medioambiente coinciden en que una de las razones del excesivo uso del plástico es su "precio demasiado bajo”.

¿En dónde quedó la conciencia ecológica?

Separación de empaques en un supermercado alemán

Alemania, otrora líder del movimiento ecológico que llevó a la fundación del primer partido verde; con una canciller cuyo primer cargo público fue el de ministra de Medio Ambiente, ¿se ahoga en plástico? "Si bien, son los fabricantes y productores quienes más exageran en el uso del plástico, los consumidores deberíamos repensar el uso de botellas, cubiertos, tazas y pitillos de plástico”, cree Britta König, quien aprobaría la introducción de una especie de impuesto al uso del plástico.

Así también lo ve la Comisión Europea, cuyo vicepresidente, Jyrki Katainen, ha instado a Alemania a apoyar "un impuesto al plástico para reducir el desperdicio de envases no reciclables”, como lo reseña la gaceta oficial europa.eu. La respuesta de Alemania se hace aún esperar.

Por último, Britta König resalta la relevancia de la contaminación con "microplásticos”, no solo presentes en shampoos, maquillaje o ropa deportiva, sino en las llantas de autos que dejan una estela de partículas contaminantes, sobre todo con cada frenada. Microplásticos que las lluvias transportan a lagos y ríos”. A nivel global, el Centro Internacional para la Protección de los Mares del WWF recomienda un pacto global adherido al Acuerdo de París, y promovido por la UNEA, la Asamblea Ambiental de Naciones Unidas.

Pero mientras en Berlín aún elucubran sobre cómo frenar el uso de plásticos innecesarios, ya en la India, sede de la conmemoración del Día Mundial de Medio Ambiente, este 2018, el estado de Maharashtra, de más de 100 millones de habitantes, impone multas de hasta 370 dólares o tres meses de cárcel por el uso reincidente de bolsas y botellas plásticas no reciclables.

En Chile, por su parte, ingenieros de la empresaSolubag, presentaron recientemente bolsas de plástico, producidas "sin ningún derivado del petróleo y completamente hidrosolubles”. Una combinación de todas las fórmulas parece ser lo único que pueda frenar el autoenvenenamiento de los consumidores.

José Ospina-Valencia (CP)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |