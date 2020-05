Alicia Bárcena: "Este ingreso básico es para lograr y apuntalar el mínimo derecho a la subsistencia"

Vaya aquí la primera parte de la entrevista con Alicia Bárcena.

Deutsche Welle: ¿La pandemia ha acelerado la implementación de, y el debate sobre, todas estas medidas?

Alicia Bárcena: Efectivamente. Hoy estamos hablando de condiciones que en otro momento hubieran sido imposible realmente siquiera pensarlas. Porque no se trata de abrir la caja de herramientas fiscales para proteger o para ampliar las transferencias condicionadas, tampoco para otorgar estos tan importantes créditos a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas. Yo creo que lo que tenemos que buscar en ese sentido es cómo va a ser la reactivación, que va a ser muy lenta, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Cómo podemos lograr una reactivación y en qué sectores. Eso va a salir en nuestros siguientes informes. Estamos analizando qué sectores fueron menos afectados y por lo tanto la reactivación puede ser más fácil, importante o necesaria. Cuál es la reconversión que está ocurriendo en algunas empresas. Una reconversión industrial, productiva, de manufactura que en verdad es sumamente importante para todos.

En el informe ustedes plantean la medida de la renta básica de emergencia como un primer paso que "permitiría avanzar hacia un ingreso básico universal"..

Claro que estamos proponiendo que este ingreso básico de emergencia se convierta luego en universal. Estamos dando escenarios. Si fueran equivalentes a una línea de pobreza, estamos hablando de 140 dólares al mes, tampoco es así una cosa terrible. Y si fuera una línea de pobreza extrema, estaríamos hablando casi de la mitad, de 65 dólares al mes. Pero se requiere lo mínimo para realmente dar y tomar en serio esta especie de seguro social para el futuro. Ese es el tema de fondo. Nosotros hemos venido trabajando en este tema desde hace mucho tiempo, escuchando también las limitaciones que hay para hacerlo universal de una sola vez, eso lo vemos difícil por ahora. Pero desde luego para las familias más pobres, por ahora, nos parece que es superimportante.

¿Qué gobiernos se han mostrado más a favor de implantar este ingreso básico? ¿Han tenido ya alguna respuesta directa de algún país?

Están muy pendientes de lo que estamos haciendo. Pusimos todas las medidas de cada país en un observatorio y fue muy interesante que nos han ido llamando para decirnos: "falta esta medida", "incluyan esta otra"... Hemos tenido conversaciones con los ministros de Asuntos Sociales, de Mujer y de Finanzas de la región y, nunca es posible decir que "gracias a la Cepal están tomando tal o cual medida", porque eso es atribuirse algo que no sería justo. Pero hay un intercambio muy rico entre lo que están haciendo los países y las propuestas que nosotros hacemos (sobre cómo se pueden financiar, qué se puede hacer...). Una región que nos ha respondido muy rápidamente es el Caribe y también Centroamérica. Son países que realmente necesitan mucho apoyo, hay países más grandes que quizá no necesitan tanto de lo que Cepal pueda proponer. Pero, sin embargo, el ingreso ciudadano que se aprobó en Brasil por el Congreso, muy importante, que viene debatiéndose hace mucho tiempo con un congresista que trabajó con nosotros y hemos estado muy en contacto. Finalmente se aprobó. Como digo, no es posible atribuirse, porque no sería justo, todo el mérito, porque los países están haciendo cada uno sus esfuerzos, pero sin duda creo que nos están escuchando y sobre todo hay diálogo.

¿Cómo valora que la renta básica tenga cada vez más defensores, también desde ámbitos incluso neoliberales?

Hoy por fin estamos oyendo a Macron, y a gente que nunca hubiéramos pensando, que están apoyando estas medidas sociales fundamentales que son sin duda de subsistencia y de mínimos para un futuro más igualitario y, yo diría, más sostenible también. Porque no podemos volver a lo de antes. Tenemos que hacer un build back better. O sea, cómo regresamos mejor a una sociedad más inclusiva y más igualitaria y sobre todo más sostenible ambientalmente, que también eso es un gran tema.

Incluso en Alemania veinte asociaciones han pedido un ingreso básico incondicional... Y ese es el otro elemento, que sea incondicional, que verdaderamente le dé a las personas un cierto grado de emancipación, que no tengan que tener la lucha, en América Latina y en Europa también, por la subsistencia. Eso que se ha hecho evidente es que muchas de las medidas sociales no han llegado a todos. Y creo que es un momento muy importante para la sociedad poder llegar a este ingreso básico que nosotros pensamos que es para lograr y apuntalar el mínimo derecho a la subsistencia. A salir justamente de la pobreza extrema y dejar de estar realmente en el filo del hambre. Porque en esta región, que produce alimentos mayoritariamente, aunque tenemos algunos países que son importadores netos, creemos que es fundamental.

Como bióloga, le ayuda su trasfondo para analizar este tema, aunque biología y economía tengan a veces poca relación.

Sí, yo me identifico mucho, con todas las salvedades, con Angela Merkel. Es también científica y eso nos ayuda mucho a varias cosas: primero a entender que en esta crisis en particular, que tiene un origen muy distinto a otras, no es financiera, ni de bancos, es una crisis de salud, que proviene también de la gran destrucción que hemos hecho como humanidad de los ecosistemas, porque este brinco que están dando los virus de animales silvestres (silvestres domesticados, debo decir), al ser humano también tiene que ver mucho con la destrucción del planeta, donde se han perdido los equilibrios básicos y estamos ya en el contorno de nueve límites planetarios muy importantes y creo que eso nos tiene que hacer recapacitar y por tanto claro que en eso mi origen de biología y de ecología sobre todo me ayuda mucho porque es una crisis sistémica que debemos abordar con una mirada multidimensional, sistémica también, para tratar de resolverla.

