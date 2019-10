Ali Özcan: "El alcance de la ofensiva turca es mínimo"

Las fuerzas turcas comenzaron su ofensiva contra las milicias kurdas en el norte de Siria el miércoles 9 de octubre de 2019. El ejército turco avanzó sobre la frontera con tropas terrestres, dejando cientos de bajas y decenas de miles de desplazados. Nihat Ali Özcan, experto en política exterior y de seguridad, informa en una entrevista de DW sobre el papel de Washington y el posible curso de la operación militar.

DW: ¿Qué hay detrás de esta operación militar al este del Éufrates?

Nihat Ali Özcan: Hay mucho ruido alrededor de esta operación, que no es tan extraordinaria. Al tenor de los últimos veinte años en Medio Oriente, más bien es bastante normal. Si la comparamos con otras operaciones en Irak, Afganistán o Siria, el alcance de esta ofensiva es muy pequeño. Es comprensible que se dramatice al calor del momento, pero en los últimos veinte o treinta años hemos sido testigos de eventos aún más relevantes en esta región.

El analista turco Nihat Ali Özcan está especializado en las milicias kurdas.

¿Qué papel juegan los estadounidenses en la ofensiva militar?

Por supuesto, hay varias dimensiones que se deben tener en cuenta. Primero, está el aspecto militar, al que todos prestan atención porque proporciona mucha "acción". Además, también existe una dimensión diplomática y política. Si me pregunta, el aspecto crucial es el político: se trata de las relaciones turco-estadounidenses y de las muchas señales confusas de Washington. No sabemos si hubo un acuerdo vinculante entre Trump y Erdogan. En caso afirmativo, ¿oral o por escrito? Si fue oral, hay que ver la cultura política de ambas partes: ¿en qué medida se cumple en cada país un acuerdo así?

¿Es realista que el ejército turco haya entrado entre 30 a 35 kilómetros en territorio sirio como se anunció?

Toda acción militar también tiene objetivos políticos. Pero, ¿cuál es el de esta operación? Es difícil de decir. Hubo reuniones diplomáticas y Trump invitó a Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, a Estados Unidos. Para eso queda más o menos un mes. Para entonces habrá quedado claro si los soldados turcos se ciñen al acuerdo de establecer una zona de seguridad de 120 kilómetros a lo largo de la frontera y de 25 a 30 km de profundidad. O si toman más territorio. Se verá en el campo de batalla, pero me parece que ha habido algún tipo de acuerdo. Un acuerdo que podría afectar seriamente el tema kurdo en Turquía, pero también la situación general de los kurdos en todo Medio Oriente.

Unidades estadounidenses en territorio sirio.

¿Cuánto durará la operación?

Cada operación militar comienza con un plan y un propósito, pero luego resulta difícil cumplirlo. La operación militar está influenciada por miles de factores. Por lo tanto, uno no puede predecir cuánto durará la operación. Una cosa me parece crucial: si observa los grupos étnicos en esta área, encontrará que el 90 por ciento son árabes. Debido a esta situación demográfica, no se puede esperar una fuerte resistencia del YPG u otras milicias kurdas. Los combatientes kurdos intentarán llevar la batalla a las ciudades. Pero las ciudades no son espacios muertos, están habitadas y, por lo tanto, no ofrecen al PKK o al YPG la protección adecuada.

¿Podría el conflicto con el PKK reactivarse?

Según sus experiencias, con respecto a sus posibilidades técnicas y la determinante geografía, el PKK y el YPG no se desgastarán de momento atacando directamente al ejército turco. La táctica será extender la lucha a lo largo del tiempo. Se intentará desgastar al ejército turco, con tácticas de guerrilla, por ejemplo con bazukas, emboscadas o trampas explosivas. (lgc/dzc)

