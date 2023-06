Alemania: ¿votar a los 16 años?

La Constitución alemana es clara al respecto: "Tiene derecho a sufragio quien haya cumplido los dieciocho años". Pero muchos jóvenes alemanes no están de acuerdo. Sobre todo, los más politizados, los que salen a la calle a defender sus derechos, como los activistas de Última Generación. ¿Por qué no rebajar la edad para votar a los 16 años, también en los comicios federales?

Ese llamamiento es apoyado por los partidos en la coalición de Gobierno. El Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), Los Verdes y el Partido Demócrata Liberal (FDP) escribieron en su tratado de coalición: "Queremos cambiar la Constitución para bajar la edad activa de voto para las elecciones al Bundestag alemán a 16 años".

La Asociación Alemana de Protección de la Infancia y el Fondo Alemán para la Infancia son aún más radicales en sus demandas: quieren el derecho a votar a los 14 años. Para la escolar Raye Linjonom Nisayatou, de Berlín, votar a esa edad es demasiado temprano. "Pero poder votar en las elecciones al Parlamento con 16 me parecería genial", dice. "Tengo una opinión propia y sabría también ya a qué partido votaría", agrega, segura de sí misma.

Miro Lim se muestra algo escéptico. Tiene 17 años y es estudiante de Bachillerato. Pudo votar por primera vez en febrero de 2023, pero solo a nivel municipal, es decir, a los miembros de la administración de su distrito, en Berlín. "Fue simple, y puedo imaginarme lo que posiblemente cambiará en el lugar donde vivo", dice a DW. "En las elecciones federales todo es mucho más complicado", añade. Además, el período legislativo, es decir, hasta las próximas elecciones al Bundestag, le parece muy largo. "Hasta entonces, mi opinión podría haber cambiado hace tiempo".

La mayoría aún está en contra del voto a partir de los 16 años

Con su opinión, Miro Lim forma parte de la tendencia actual en Alemania. Según una encuesta reciente del instituto de investigación de opinión Insa, un 62 por ciento de los encuestados rechaza, o tiende a rechazar, la idea de que los ciudadanospuedan participar en las elecciones federales en el futuro a partir de los 16 años. Pero el escepticismo se está reduciendo: en una encuesta similar hace siete años, el 80 por ciento expresó reservas.

Para Sigrid Meinhold-Henschel, de la Fundación Bertelsmann, ese escepticismo no es comprensible. La disminución de la edad para sufragar es, según ella, una buena receta contra la apatía política. "Diversos estudios prueban que las personas de 16 años no se diferencian en su conocimiento de la política y en sus intereses de las de 18 años", explica a DW. "Por lo tanto, falta una fundamentación plausible para no bajar la edad para votar. Es bueno confrontarse a edad temprana con partidos y elecciones, indica. "Eso mantiene viva a nuestra democracia y la hace apta para el futuro".

¿Y qué pasa con la política?

Los lineamientos de la política alemana son claros: los partidos de coalición -el SPD, el FDP y Los Verdes- están a favor de reducir la edad para votar en los comicios federales. También el partido La Izquierda está a favor. La Unión Demócrata Cristiana (CDU) y su socia bávara, la Unión Social Cristiana (CSU), así como el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) están en contra de una reforma.

Expertos estiman que cerca de 1,5 millones de personas con derecho a voto podrían ir adicionalmente a las urnas, de cambiarse la Constitución en Alemania. Pero para cambiarla es necesario contar con la aprobación de dos tercios de los miembros del Bundestag (Parlamento), y del Bundesrat (Consejo Federal), que representa a los 16 estados federados de Alemania. Los partidos de coalición no tienen la mayoría necesaria y necesitan votos de la oposición.

Para Johannes Vogel, que lucha por el voto a los 16 años desde hace casi dos décadas, sería naturalmente bueno "si se integraran las perspectivas de las futuras generaciones en la política". Vogel, de 41 años, fue jefe de la organización juvenil de los liberales del FDP.

Sin embargo, la oposición conservadora rechaza la idea. Dicen que muchos jóvenes de 16 años ni siquiera saben aún qué profesión elegirán, ni lo que estudiarán. No se les permite comprar alcohol ni visitar discotecas después de la medianoche. Sus padres tienen todavía gran influencia en sus decisiones electorales. Es aparentemente contradictorio "si, por un lado, solo se permite a los jóvenes de 18 años firmar contratos y ser responsables civilmente, y, por otro lado, se reduce la edad para votar", argumentó ante DW Ansgar Heveling, asesor legal de la CDU en el Bundestag.

Diversas edades mínimas para votar en Europa

En Europa, las y los jóvenes de 16 y 17 años solo pueden votar en elecciones parlamentarias en Malta, Grecia y Austria. A nivel mundial son también pocos los países que permiten que vayan a las urnas a esa edad. Y, en Alemania, aunque todo sigue igual por ahora a nivel federal, quienes han cumplido 16 años ya votan en comicios regionales en seis estados federados, y en elecciones municipales en once.

Adicionalmente, los ciudadanos alemanes de 16 años podrán votar por primera vez en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, en junio de 2024, algo que decidieron por mayoría simple los partidos de la coalición gobernante alemana en noviembre de 2022 (para eso no necesitan una mayoría de dos tercios).

Según la experta de la Fundación Bertelsmann, es difícil explicarle a una persona joven que tiene derecho a votar en las elecciones de la Unión Europea, pero no en las elecciones federales en Alemania. Para Raye Linjonom NIsayatou, en Berlín, esto "es bastante confuso". Así que está por verse si la reducción de la edad de voto a 16 años se aprobará o no. "Espero que se apruebe lo antes posible", dice Johannes Vogel.

