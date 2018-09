Alemania sopesa apoyar bombardeos sobre Siria

Lo que parecía inimaginable a los ojos de muchos alemanes se discute desde hace tiempo en su Ministerio de Defensa: el Ejército germano podría participar en misiones militares contra las tropas leales al hombre fuerte de Damasco, Bashar al Assad, si éste decidiera atacar con gases tóxicos a los combatientes y civiles sirios que lo adversan en Idleb, el último bastión rebelde en el atribulado país. Conocedores del conflicto interno sirio, que comenzó en 2011, dan por probable que el oficialismo recurra a armas químicas en el futuro cercano; de ser así, hasta tres millones de personas podrían sufrir severas lesiones o terminar perdiendo la vida.

El diario local Bild informó que la ministra de Defensa, Ursula von der Leyen, funcionarios de su cartera y representantes del Bundeswehr fueron invitados a reunirse con sus homólogos estadounidenses para discutir la posibilidad de que Alemania respalde los ataques aéreos contra las fuerzas de Assad con sus aviones de combate. Los tornados alemanes ya apoyan a la alianza occidental en Siria con vuelos de reconocimiento, pero éstos se restringen al rastreo de posiciones de la milicia terrorista Estado Islámico. La expansión de la misión de los tornados dependería de la aprobación del Parlamento federal de Alemania y ese visto bueno no es seguro.

Merkel se arriesga a confrontar directamente al presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Riesgo de confrontación Berlín-Moscú

Hay razones históricas para dudar que el Bundestag votaría a favor de esa moción, pero también motivos de gran actualidad. Si los aviones de combate alemanes se unieran a los de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña para lanzar bombas sobre Siria, Berlín se arriesgaría a una confrontación directa con Moscú, que protege al régimen de Assad. En abril de 2018, Assad fue acusado por las potencias occidentales de usar armas químicas en un ataque a la ciudad de Duma, dejando setenta muertos. Aunque Rusia refutó esas imputaciones, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña bombardearon objetivos del Gobierno de facto sirio.

Esos ataques se llevaron a cabo sin la injerencia de Alemania. Berlín justificó su inacción alegando, entre otras cosas, que no se le había invitado a participar; pero la situación es diferente ahora. El portavoz oficial de la canciller alemana, Steffen Seibert, confirmó este lunes (10.9.2018) que Angela Merkel había sopesado nuevamente la intervención militar de su país en Siria, en conversación con sus aliados de París, Washington y Londres. Miembros de su partido, como el jefe del Comité de Asuntos Exteriores de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), Norbert Röttgen, pidieron sin ambages que el escenario fuera considerado.

Assad ha sido acusado de usar armas químicas en un ataque a la ciudad de Duma que dejó setenta muertos.

Resistencia a la injerencia alemana

Andrea Nahles, presidenta del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), miembro de la coalición de Merkel, dijo que esa formación no apoyaría la intervención del país en la guerra siria, ni a escala ejecutiva ni a escala legislativa. El líder de los liberales, Christian Lindner, señaló que la situación del Bundeswehr y su tradición no le permitirían una participación “ofensiva” en una maniobra militar como la planteada, pero subrayó que, si la comunidad internacional decide buscar armas químicas en Siria, “Alemania no podía hacerse a un lado y quedarse de brazos cruzados”. La Izquierda se pronunció con un “no” rotundo.

“De por sí creemos que son erradas las medidas de apoyo que Alemania implementa en la cuestión siria actualmente”, declaró Dietmar Bartsch, jefe de la fracción parlamentaria de La Izquierda. En su reporte, el diario Bild comentaba que los Tornados alemanes podrían limitarse a hacer vuelos de reconocimiento sobre Siria para determinar la magnitud de los daños tras la constatación de un ataque con armas químicas. Está por verse si el Parlamento alemán aprobaría semejante plan.

Hasta ahora, todos los esfuerzos diplomáticos emprendidos para poner fin a la guerra civil han fracasado. Si las tensiones se intensifican en Siria, muchos de sus habitantes pueden verse obligados a buscar refugio, no ya en los países del Cercano y Medio Oriente, que ya han acogido a un sinnúmero de solicitantes de asilo, sino en las naciones europeas, que, pese a su renuencia, disponen de mayores recursos para acomodarlos.

