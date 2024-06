Alemania y los retos de seguridad de la Eurocopa 2024

Los amantes del fútbol experimentarán muchas emociones en la Eurocopa 2024 mientras sus equipos luchan por alcanzar la gloria en Alemania. Los 51 partidos repartidos entre 10 ciudades atraerán a millones de espectadores, lo que supone un gran desafío para las fuerzas de seguridad.

"Todos mirarán a Alemania durante ese par de semanas que tengamos el campeonato aquí", dice a DW Hans-Jakob Schindler, del Proyecto Contra el Extremismo.

Además, hay temor a que se produzca un ataque terrorista. El Estado Islámico (EI) advirtió que la Eurocopa 2024 era un objetivo. "Lo que se intenta con esto es lanzar propaganda para poner a las fuerzas de seguridad más nerviosas de lo que normalmente estarían y, con suerte desde su perspectiva, motivar a algunas personas aisladas a hacer algo", dice Schindler.

Amenaza de ataque de un 'lobo solitario'

Schindler cree que los incidentes con "lobos solitarios” son la mayor amenaza para Alemania: "Lo que sigue siendo realmente complicado es descubrir a alguien que no tienes en tu radar, que simplemente se está radicalizando solo o dentro de su grupo de amigos, y decide tomar un cuchillo e ir a una zona de aficionados para acuchillar a a varias personas”.

Las zonas de seguidores y las proyecciones públicas son un desafío más complejo que el de dentro de los estadios. El Gobierno alemán cree que hasta 12 millones de personas visitarán las zonas de aficionados, en comparación con los 2,7 millones en los estadios.

Hans-Jakob Schindler, experto del Proyecto Contra el Extremismo. Imagen: DW

Las autoridades han hecho sus deberes

Para la Eurocopa 2024 se ha desarrollado un concepto de seguridad nacional. Alemania implementará controles fronterizos para las llegadas de países Schengen durante el torneo. Un centro policial especial coordinará la información de seguridad relevante de todo el continente, y se han reclutado 300 agentes de otros países para asesorar a las fuerzas locales.

"La seguridad del campeonato en nuestro país es una prioridad absoluta. Todos los servicios de seguridad se están preparando con los más altos estándares profesionales", aseguró la ministra del Interior alemana, Nancy Faeser. "En todos los lugares y, dondequiera que haya un gran número de personas, habrá una fuerte presencia policial", dijo.

Además, el hecho de que el equipo ucraniano se haya clasificado para el torneo, mientras que a Rusia no se lo permite la UEFA, es un problema añadido.

"En Rusia habrá mucha propaganda contra el equipo ucraniano", dice Schindler. "Me imagino que hay muchas posibilidades de que haya una manifestación dondequiera que esté alojado el equipo ucraniano, cada vez que juegue el equipo ucraniano".

Schindler cree que es más probable que se produzca un ataque digital que uno físico: "Obviamente, el ámbito cibernético es una amenaza. Ahora esa es una zona de batalla activa".

"Animamos a todos a ser nuestros invitados”

En general, Schindler cree que los aficionados deberían estar tranquilos cuando viajen al torneo, siempre y cuando contribuyan a su buen transcurso.

"No tienen que preocuparse de encuentrarse en una trampa mortal. Está todo bien organizado, está bien protegido", subraya. "Pero requiere un poco de participación de tu parte. No seas violento, no seas estúpido, no seas ingenuo. Si ves algo raro, dilo", sugiere.

La ministra del Interior, Faeser comparte esa opinión. "Por supuesto que existen riesgos y tenemos que reconocerlos", afirmó. "Estamos haciendo todo lo posible para evitar ataques terroristas y otras cosas. Estamos haciendo mucho por la seguridad. Y animamos a todos a ser nuestros invitados", dijo.

(rmr/ms)