Alemania: Revuelo por planes de deportación de la AfD

La red periodística Correctiv informó el 10 de enero sobre un encuentro de políticos del partido populista de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) con neonazis. En la reunión, habrían urdido planes de expulsión de millones de personas del país.

El ”plan maestro de remigración"

El tema central del encuentro, que tuvo lugar en Potsdam, fue la "remigración". Es un concepto emanado en realidad de la sociología, que alude al retorno de emigrantes a su país de origen. Pero los círculos de extrema derecha y de derecha populista se refieren con él a las expulsiones y deportaciones. Según Correctiv, en la carta de invitación a la reunión se hablaba de un "concepto, en el sentido de un plan maestro".

De lo que se trata es de que las personas que no sean alemanas, como los solicitantes de asilo o quienes ya poseen derecho de residencia, tengan que abandonar el país. Pero en Potsdam se habló también de la expulsión de ciudadanos alemanes de origen extranjero, si no se adaptan a la sociedad mayoritaria.

Indignación por fantasías de deportación

Tal cosa violaría los derechos fundamentales consagrados en la Constitución alemana. Entre ellos, se cuenta el de que nadie puede sufrir desventajas por su origen, raza, idioma, su patria o su lugar de procedencia.

Por eso, las informaciones sobre el encuentro de Potsdam causaron indignación entre representantes de los partidos de todo el espectro político, desde La Izquierda hasta la conservadora Unión Cristianodemócrata.

"Los planes de deportación de millones de personas recuerdan el capítulo más oscuro de la historia alemana", escribió el jefe de la bancada liberal, Christian Dürr. Desde 1933 hasta 1945, los nacionalsocialistas deportaron y asesinaron a millones de personas, sobre todo judías.

Los participantes

Según Correctiv, Gernot Mörig, un dentista de ultraderecha que ya no ejerce, organizó la cita, que tuvo lugar el 25 de noviembre de 2023. Él y el empresario Hans-Christian Limmer habrían pedido en la invitación una donación de al menos 5.000 euros a los participantes.

Acudieron algunos políticos de la AfD, entre otros, Roland Hartwig, asesor de la jefa del partido, Alice Weidel. Pero el asistente más importante probablemente haya sido el austriaco Martin Sellner, considerado un ideólogo de la "nueva derecha", y del ultraderechista "Movimiento Identitario".

Martin Sellner, en un tribunal de Viena, acusado de agitación, en mayo de 2023. Imagen: GEORG HOCHMUTH/APA/picture alliance

Sellner ya ha publicado sus ideas sobre la "remigración" en algunos artículos. No solo ha escrito que principalmente deberían ser expulsados los que engañan para obtener asilo y aquellos que no son ciudadanos de Estado y que "suponen un lastre cultural, económico y criminológico". También incluyó a "los nacionalizados no asimilados".

La postura de la AfD

"Tenemos que expulsar por fin a lo grande a quienes no tienen derecho a permanecer em Alemania", dijo el canciller Olaf Scholz unos meses atrás en una entrevista al semanario Der Spiegel. Esa postura es compartida por muchos políticos del Gobierno y la oposición.

Pero la AfD va más lejos en sus demandas. Desde hace años, políticos de ese partido hablan de deportaciones "masivas" de "millones" de personas. En este contexto, se han apropiado del concepto de "remigración". Pero no está claro exactamente quiénes se verían afectados.

Desde que se conocieron los planes discutidos en Potsdam, aumentan las voces que piden una prohibición de la AfD. De acuerdo con encuestas, cerca de la mitad de los alemanes estaría a favor de tal medida.

En Alemania, solo el Tribunal Constitucional puede prohibir un partido político. La última vez que eso ocurrió fue en 1956, cuando se prohibió el Partido Comunista.

"Debemos combatir a la AfD con medios políticos y no jurídicos", dijo el jefe de la Unión Cristianodemócrata, Friedrich Merz, este 12 de enero a un periódico. Agregó que no se le debe ayudar a presentarse como una víctima. La AfD es actualmente la segunda fuerza de oposición en el Bundestag. Las encuestas indican que, si hubiera elecciones anticipadas, podría contar con más de un 20 por ciento de los votos.

(ers/rml)