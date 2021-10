Alemania quiere asegurar hoy mismo su lugar en el Mundial de Qatar 2022

La selección alemana de fútbol es la favorita en la octava ronda eliminatoria para la Copa del Mundo en Macedonia del Norte. La ignominia de la derrota 1: 2 en el partido de ida es solo una motivación adicional para el equipo entrenado por Hansi Flick.

"Nos queda clavada la espina por el partido que perdimos en la ida", dijo el atacante Serge Gnabry. Con una victoria, además de remover la herida se podría asegurar el boleto directo del Grupo H para la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El seleccionador alemán, Hansi Flick, también superaría el inicio récord de su predecesor Joachim Löw con lo que sería su quinto triunfo al hilo.

En marzo pasado, Macedonia del Norte se impuso sorpresivamente en Duisburg

El capitán Manuel Neuer ha superado sus problemas de aductores. El defensa central Antonio Rüdiger se perdió la última sesión de entrenamiento en el Millerntor de Hamburgo, el domingo por la mañana, debido a problemas de espalda, pero Flick asume "que todos los jugadores están en condiciones de actuar".

Las voces de los entrenadores

Blagoja Milevski, de Macedonia del Norte: "Cada partido es una historia diferente. El fútbol no sería lo que es si los favoritos en el papel siempre ganaran. No veo por qué no deberíamos hacer todo lo posible para lograr un resultado positivo", dijo Milevski en entrevista con DW.

Hansi Flick: "Queremos ceñirnos a nuestra filosofía y clasificarnos para la Copa del Mundo lo más rápido posible. Realmente no me gusta mirar hacia atrás. Yo quiero ver un equipo en el campo entusiasta y atractivo para todos ".

Estadísticas

Las estadísticas de los dos oponentes son más que claras: desde una perspectiva alemana, un juego y una derrota. Tal fue el resultado del partido de ida de clasificación para la Copa del Mundo del Grupo J el 31 de marzo de este año, en Duisburg. Marcador final: 1: 2.

EL(dw)