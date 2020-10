Alemania promueve el periodismo ambiental en Colombia

La escalada de violencia que vive actualmente Colombia se ha traducido en el asesinato de líderes sociales de pueblos originarios y defensores ambientales. "En la última década, en Colombia han proliferado los conflictos socio ambientales a raíz de la puesta en marcha de varios proyectos de explotación e infraestructura que han resultado controversiales por el alto impacto ambiental y social que tienen, el involucramiento de algunos actores armados y numerosos escándalos de corrupción”, dijo a DW Stefan Reith, director de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia.

"Las organizaciones que trabajamos en el país nos hemos ido dando cuenta de que en gran medida estos conflictos están relacionados con el uso de la tierra, el extractivismo minero y la destrucción de espacios de vida”, agregó a DW Mathias Kopp, representante de la Deutsche Welle Akademie en Colombia.

Ello ha provocado un debate en torno al modelo de desarrollo sostenible que se está llevando a cabo en el país. "Cada vez más (personas), en numerosos procesos de consulta previa, se pronuncian de manera negativa ante los proyectos de gran envergadura”, dijo el directivo de la KAS apuntando a hidroeléctricas, minería a cielo abierto y fracking, entre otros

Ante "la necesidad de una ciudadanía más consiente y mejor informada sobre estos temas”, la fundación alemana ha financiado la guía para periodistas "El medioambiente, un desafío periodístico. Pistas para investigar y narrar historias socioambientales”, que "ofrece herramientas de análisis técnico, científico, jurídico, político y periodístico, con el fin de que se formen un criterio más riguroso y acertado a la hora de cubrir y comunicar, y tengan mayor incidencia en los procesos de toma de decisión”, apuntó Reith

Esta herramienta es la prolongación de una colaboración anterior. "Desde 2015 entendimos que el tema ambiental es muy importante en la agenda mundial y por eso hicimos nuestra primera guía: la agenda verde, con el apoyo de KAS Colombia, y entonces decidimos hacer una segunda parte, mucho más especializada”, dijo a DW Dora Montero, presidenta de "Consejo de Redacción”.

Con esta nueva guía, "esperamos incentivar el debate informado, tanto público como político, sobre la necesidad y la urgencia de proteger el medioambiente y compaginar el desarrollo económico con la sostenibilidad social y ambiental”, puntualizó por su parte el directivo de la fundación alemana, recordando que Colombia es "uno de los países más ricos del mundo en recursos naturales y biodiversidad”.

Y es que "aunque Latinoamérica parece estar muy lejos de Alemania, el calentamiento global nos afecta a todos. La Amazonia es uno de los grandes sumideros de carbono y su destrucción puede causar daños enormes en el otro extremo del planeta”, recordó Kopp.

Tierra de Resistentes

La Deutsche Welle Akademie también colabora con Consejo de Redacción en la capacitación y el desarrollo de investigaciones periodísticas con datos. De este modo surge, ‘Tierra de Resistentes', una base de datos de una decena de países y de reportajes en profundidad de "dos temas de interés específico para Colombia pero también para el continente: la violencia contra los líderes y el medio ambiente”, puntualizó la presidenta de Consejo de Redacción. Así, la web recopila historias que "muestran que los ataques contra los defensores no se limitan a algunos lugares, sino que se trata de un problema estructural de toda la región”, agregó Kopp.

Financiado por el Ministerio de Cooperación (BMZ) de Alemania y con un presupuesto de 200.000 euros, ‘Tierra de Resistentes' comenzó cuando "más de 50 periodistas, desarrolladores y fotógrafos de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Perú y Venezuela nos embarcamos hace año y medio en un proyecto de periodismo colaborativo y transfronterizo para investigar la violencia contra defensores ambientales”, explicó Montero.

El pasado 22 de abril se publicó la segunda entrega del proyecto que incluye investigaciones que se llevaron a cabo en el último semestre de 2019. "Ya suma 29 reportajes en profundidad en tres idiomas: español, portugués e inglés, y una base de datos que compila 2.367 ataques ocurridos a lo largo de once años en los diez países”, recalcó Montero. Entre ellos, destacó 16 reportajes que investigan violencia contra líderes en la

Amazonía, en seis de los países que comparten la selva continua más grande del mundo, así como "20 reportajes de cómo 17 de comunidades indígenas y tres pueblos afrodescendientes están siendo atacados tras enfrentar intereses mineros, explotaciones petroleras, construcciones de carreteras e hidroeléctricas, al narcotráfico y al comercio ilegal de madera, en defensa de sus tierras ancestrales”, detalló.

"La mayoría de estos crímenes ocurren en lugares apartados y sus víctimas suelen ser campesinos e indígenas que no reciben la atención de los medios convencionales”, criticó Kopp. No obstante, esto puede cambiar pronto ya que la primera entrega de ‘Tierra de Resistentes' fue reconocida recientemente con la mención honorífica de los Premios SIP a la Excelencia Periodística 2020. "Nos demuestra que no nos equivocamos cuando decidimos escoger este tema”, subrayó la presidenta de la organización colombiana.

Kopp avanzó que ya se está trabajando en la tercera entrega del proyecto que cuenta con investigaciones adicionales en Colombia, así como la incorporación de dos nuevos países: Panamá y Chile.