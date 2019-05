Tierra de Resistentes, periodismo a favor del medio ambiente

No hay semana que no se informe sobre algún caso. El asesinato de activistas medioambientales está a la orden del día en América Latina y no hay nada ni nadie que detenga esta sangría. La colombiana Francia Márquez, premio Goldman 2018, ha sido una de las últimas víctimas, sin llegar a ser mortal, de esta lacra regional.

A raíz del elevado número de asesinatos de líderes sociales en Colombia, la organización Consejo de Redacción, que promueve el periodismo de investigación, lanzó una iniciativa que cuenta con el apoyo de la DW Akademie y la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ).

“Tierra de Resistentes” es un proyecto de periodismo colaborativo de datos que investiga la violencia que sufren los líderes medioambientales en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú.

Una treintena de profesionales, entre ellos periodistas, desarrolladores y diseñadores compusieron una base de datos de 1.356 casos, creada a partir de archivos de prensa, organizaciones sociales, entidades oficiales y testimonios sobre terreno. Esta compilación aglutina todo tipo de amenazas, desde acoso judicial y desplazamiento forzado hasta los asesinatos que sufrió este grupo de personas del 2008 al 2018.

"Miramos los hechos coyunturales de los países: el Acuerdo de Paz en Colombia, los cambios de gobierno en Brasil antes de Jair Bolsonaro, la etapa de Rafael Correa en Ecuador... Por eso fueron 10 años", argumentó Dora Montero, Presidenta de Consejo de Redacción. "En Colombia analizamos seis bases de datos diferentes, revisamos 3.000 nombres, uno por uno", puntualizó a DW.

Amazonía, fuente de conflicto

Teniendo en cuenta que faltan por publicarse algunos resultados de 2018, la investigación apunta que los dos años con mayor número de episodios de violencia fueron 2017 (con 14.8% de los casos) y 2016 (con 12.6% de estos). No obstante, los "conteos los deshumanizan", consideró Dora Montero. Por este motivo, los periodistas elaboraron 16 historias que muestran casos particulares de líderes y comunidades afectadas por algún tipo de violencia por defender un recurso medioambiental. Ocho de ellas están vinculadas a líderes ambientales que protegen la Amazonía de intereses de empresas mineras, petroleras e hidroeléctricas, entre otras. El resto están enfocadas en comunidades indígenas, y las poblaciones afrodescendientes.

A pesar de que existen diversos reportes de organizaciones internacionales sobre el particular, esta iniciativa cuenta con un enfoque innovador como es el periodismo de datos sobre un tema que aunque es común en todos los países analizados cuenta con diversas particularidades. "Los ataques a los líderes ambientales y su defensa son similares pero cambia el contexto de cada país. En Brasil, la pelea es con los agricultores, que quieren sacar a las comunidades de la selva, y las decisiones gubernamentales. En Perú y Ecuador el caso es muy empresarial, con la gran minería, y en México está ligado al narco", dijo Montero.

En el caso colombiano, señaló que "volvemos a documentar la presencia de paramilitares. Eso marcó mucho la reportería, las autoridades no están haciendo la tarea".

Para la Presidenta de Consejo de Redacción, una de las dificultades en el proceso investigativo ha sido, precisamente, el carácter fragmentario y disperso de la información. En este contexto, lamentó el "poco apoyo de los gobiernos y falta de información que tienen sobre eso".

Igualmente, criticó el hecho de que Colombia no haya firmado el Acuerdo de Escazú, una iniciativa regional que pretende proteger a los líderes ambientales. A pesar de que tuvo un fuerte impacto mediático, "el impacto político no es tan grande" y las "respuestas estatales son un poco fustrantes", lamentó. "Es una lucha de poder", agregó.

No obstante, "creemos que empoderamos un poco a los líderes ambientales", se congratuló. Así, recordó lo que le dijo Francia Márquez en una entrevista sobre el proyecto de investigación: “Hace que sintamos que no estamos solos. Si ustedes nos visibilizan, nosotros tenemos energía para seguir luchando”.

"A Francia no la mataron, porque su escolta funcionó", dijo satisfecha por la leve mejora de la seguridad de este colectivo. Igualmente, consideró que “Tierra de Resistentes ya es más que un hashtag, logramos que a la gente le importe”, apuntando que "hay más conciencia". Por este motivo, no descarta que haya una nueva etapa del proyecto que amplíe la investigación a otros países como Honduras y Argentina.

(er)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube