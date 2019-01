Alemania: los migrantes lideran la iniciativa empresarial

Un estudio del banco de fomento alemán KfW asegura que la cifra de migrantes en Alemania que se animan a trabajar como autónomos está por encima de la media. Según el informe, durante los años 2013 a 2017, aproximadamente uno de cada cinco fundadores de una empresa (21 por ciento) era de origen extranjero o tenía nacionalidad extranjera. En comparación a su porcentaje en la población (18 por ciento), los migrantes demostraron una iniciativa empresarial muy superior a la media, debido tembién a la falta de buenas alternativas de trabajo. La encuesta revela que el autoempleo tiene una gran aceptación entre extranjeros nacionalizados, emigrantes de origen alemán procedentes de los países del Este o gente de nacionalidad extranjera.

Otro factor que favorece esta tendencia, según el estudio, es que los migrantes tienen menores oportunidades en el mercado laboral. Esto afecta en particular a los inmigrantes sin un título profesional reconocido y con escasos conocimientos de alemán. En el periodo que cubre el estudio, el llamado porcentaje de "creadores de empresas por necesidad" fue entre los migrantes del 38 por ciento, cifra superior a la media general del 31 por ciento, según se deduce de un análisis especial del KfW de 2018 en el que se evaluó la creación de empresas.

Pastelería turca en Berlín.

Una clara mayoría de dos tercios de los migrantes de 18 a 64 años habla principalmente alemán en casa, indica el informe. Mientras que casi un 35 por ciento no lo hace. Este último suele ser el caso de inmigrantes que aún no llevan mucho tiempo viviendo en Alemania. Si bien el hecho de hablar un idioma extranjero en el hogar no significa que no se tengan suficientes conocimientos de alemán, las estadísticas reflejan, sin embargo, que los migrantes de hogares en los que se habla un idioma extranjero tienen menores posibilidades en el mercado laboral. "Precisamente, superar las barreras del idioma es algo que lleva tiempo, y que requiere apoyo con suficientes ofertas de cursos, advirtió Jörg Zeuner, economista jefe del KfW.(dpa)

