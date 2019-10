Alemania ha frustrado 7 atentados desde ataque a mercado navideño en Berlín

Alemania ha frustrado siete atentados desde el ataque terrorista el 19 de diciembre de 2016 contra un mercado navideño en Berlín que dejó 12 muertos y varias decenas de heridos.

"Desde el atentado en la plaza Breitscheidplatz hemos frustrado siete atentados en Alemania", afirmó el presidente de la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA), Holger Münch, en declaraciones al diario alemán "Rheinische Post".

Al mismo tiempo aseguró que un atentado como el cometido en 2016, en el que el tunecino Anis Amri irrumpió con un camión robado en el mercadillo y atropelló a la multitud, hoy día ya no podría tener lugar de la misma manera y aludió a "tres deficiencias esenciales" entonces que en tanto han sido solventadas.

"El proceso contra el autor Anis Amri en lo relativo a la normativa de extranjería no se llevó de manera consecuente a su fin. Esto ya no pasaría hoy", indicó. En segundo lugar, los procesos penales abiertos contra Amri en diversos estados federados no habían sido centralizados.

"Hoy el fiscal general federal forma parte del grupo de trabajo de gestión de riesgo en el Centro Conjunto de Lucha contra el Terrorismo" (GTAZ, por sus siglas en alemán), dijo. De esta manera, dispone de una visión general sobre los diferentes procesos penales en los distintos estados federados y en caso necesario se pone en contacto con las fiscalías para centralizar casos , precisó.

En tercer lugar, hoy el enfoque se centra de manera consecuente en la persona y la amenaza que representa y no sólo en una situación concreta de amenaza, señaló.

ct (efe, rheinische post)

