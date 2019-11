Alemania golea a Bielorrusia y clasifica a la Euro 2020

Camisetas de la selección alemana

Reminiscencias monocromáticas

No se preocupe: su computadora o teléfono móvil no tiene defectos en la pantalla. Las camisetas de "La Mannschaft" para 2018 no tenían color alguno. Si acaso, eran una versión descolorida de la camiseta de los campeones mundiales de 1990. Para muchos hinchas, es una de las más bellas de todos los tiempos. En Rusia, sin embargo, el fútbol de los alemanes también careció por completo de colorido.