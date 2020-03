Alemania está buscando personal de enfermería en América Latina

Poco antes de que Alemania ya no permita la entrada de personas de fuera de la Unión Europea por causa del coronavirus, y de que Argentina también cierre sus fronteras, y mientras personas de todos los rincones del mundo intentan desesperadamente volver a casa con sus familias, Lorena Alejandra Yebara hace todo lo contrario. Con una enorme cuota de valentía, esta argentina de 26 años deja su amada ciudad natal de Córdoba y se embarca en un avión hacia Alemania en medio de la histeria mundial del coronavirus. Lorena quiere trabajar aquí en su profesión: la enfermería.

"Pensé que mi vuelo sería cancelado, y mi madre tampoco quería que yo volara. Pero ya estoy aquí", dice la joven argentina, actualmente en cuarentena en Düren. Ahora, aprovecha el tiempo para estudiar alemán en línea. A principios de semana el centro de formación de la empresa PersEU tuvo que cerrar, así que las clases de idiomas se realizan ahora por internet.

"Muchos argentinos están dejando el país por la situación económica", afirma Lorena Yebara.

La compañía está buscando especialistas por encargo de las clínicas e instituciones de cuidado de ancianos alemanas. Anteriormente sólo en Europa, ahora cada vez más en América Latina.

Aventura Alemania

El perfil de Lorena Yebara es casi ideal en un país que finalmente parece entender la aguda crisis de la enfermería: enfermera con formación universitaria y un título homologable, muchos años de experiencia profesional, incluso en oncología, y sólo 26 años de edad, una edad en la que aprender alemán no es tan difícil.

"En realidad es una locura que esté aquí ahora, pero lo hice pensando en mi futuro personal y profesional", afirma Lorena. También en Argentina, el personal de enfermería está mal pagado, "además de que no es apreciado”, agrega.

Tan pronto como pase los exámenes de idioma empezará a trabajar en una clínica en Erftstadt. Pero en algún momento, la joven argentina quiere volver a su país de origen, "para transmitir toda la experiencia que adquiera aquí al personal sanitario de mi país".

"Aprende alemán": el consejo de Facundo Reyes, de Argentina, que trabaja como enfermero en Frechen.

La crisis del coronavirus evidencia la crisis de la enfermería alemana

Lorena Yebara podría aprender mucho de Nina Baumann, quien trabajó en el sector de la enfermería, ha administrado residencias de ancianos y ha estado colocando personal de enfermería en Alemania desde hace nueve años. No solo organiza cursos de idiomas para Lorena y los demás recién llegados, sino que también les ayuda a encontrar alojamiento, a reunirse con sus familias o a encontrar un lugar en un jardín de infancia o en una escuela para sus hijos.

Las cifras de la situación hospitalaria en Alemania son aterradoras: actualmente faltan casi 5.000 profesionales dela enfermería de cuidados intensivos, y de quienes trabajan en las salas de emergencia, una de cada tres piensa en abandonar su trabajo en los próximos cinco años. En todo el país ya hay una escasez de más de 100.000 enfermeros, y este número casi se duplicará en los próximos 15 años.

Alemania intensifica la búsqueda en América Latina

No es de extrañar que el Ministro Federal de Salud, Jens Spahn, volara incluso a México en septiembre pasado para motivar a los especialistas mexicanos a trabajar en Alemania. "Hasta hace dos años, la demanda se limitaba en gran medida a especialistas de la Unión Europea, pero suelen regresar a su país", dice Nina Baumann, "por lo que las clínicas e instalaciones prefieren a nacionales de países extracomunitarios.

"En Alemania debería haber una formación de enfermería en las universidades con títulos de licenciatura, como en otras partes del mundo", dice Nina Baumann.

Para PersEU, esto significa buscar principalmente en países como Argentina y Brasil. El personal tiene una alta cualificación, muy similar a la de España, y las estructuras de los hospitales son también comparables a las de Alemania.

Pero si no fuera por la burocracia alemana... miles de enfermeras extranjeras que ya están en Alemania no han recibido todavía el reconocimiento de las autoridades estatales. Especialistas altamente competentes que podrían ser desplegados inmediatamente, solo son empleados como aprendices. PersEU piensa que Alemania no sólo puede beneficiarse de las enfermeras de América Latina, sino también aprender mucho de ellas.

Cuando la crisis del coronavirus haya pasado, Alemania tendrá que aprender sus lecciones y sacar conclusiones, pide Nina Baumann: "Necesitamos mucho más personal de enfermería del extranjero". (jov/dzc)

Cómo el COVID-19 está afectando la vida cotidiana de los alemanes Cayeron las donaciones de comida Los estantes de los supermercados están vacíos, al igual que los bancos de comida. Las “compras por pánico” incluyen productos no perecederos o papel higiénico, y por ello las tiendas tienen menos productos para donar, dijo Jochen Brühl, jefe de Tafel Deutschland, organización que apoya a más de 1,5 millones de personas. Brühl invita a que todos los que tienen suficientes alimentos, los donen.

Cómo el COVID-19 está afectando la vida cotidiana de los alemanes Bundesliga: partidos "fantasma" El ministro de Salud, Jens Spahn, llamó a que se cancelaran todos los eventos que cuenten con más de 1.000 participantes. La Liga Federal Alemana de Fútbol (DFH) está conversando con los clubes de la Bundesliga y con las autoridades para decidir si los equipos jugarán con o sin público. El partido entre FC Colonia y Borussia Mönchengladbach se celebrará sin público.

Cómo el COVID-19 está afectando la vida cotidiana de los alemanes Eventos culturales cancelados La vida cultural también se ve afectada. Muchas ferias y eventos han sido cancelados o pospuestos. Tal es el caso de la Feria del Libro de Leipzig y la Feria de Música de Fráncfort, el evento musical más grande de Europa en su tipo. Algunos clubes y galerías han pospuesto sus eventos en todo el país. Incluso el Premio Cámara de Oro, premio anual de televisión alemana, se celebrará en noviembre.

Cómo el COVID-19 está afectando la vida cotidiana de los alemanes La mayoría de las escuelas están abiertas A diferencia de Italia, las escuelas en Alemania permanecen abiertas, aunque en algunas ciudades fueron cerradas. La Asociación Alemana de Profesores ha estimado que alrededor de 100 escuelas y guarderías en todo el país están afectadas. El ministro de Educación de Baden-Wurtemberg dijo que ese estado está analizando la posibilidad de posponer los exámenes.

Cómo el COVID-19 está afectando la vida cotidiana de los alemanes Xenofobia por la "gripe de Wuhan" Debido al COVID-19 ha aumentado el sentimiento xenófobo en los lugares más afectados por el brote. Los restaurantes y tiendas asiáticos, no solo los chinos, informaron sobre mesas vacías en Italia, y las personas con características asiáticas sufren discriminación. En Alemania, en un partido reciente de la Bundesliga, en Leipzig, un grupo de aficionados japoneses fue expulsado del estadio.

Cómo el COVID-19 está afectando la vida cotidiana de los alemanes Aviones en tierra La aerolínea alemana Lufthansa ha reducido sus vuelos en un 50% debido al brote de coronavirus. 150 aeronaves permanecen en tierra y se cancelaron alrededor de 7.100 vuelos hasta finales de marzo. Las cancelaciones se deben en parte a la disminución de la demanda: los viajes de negocios han bajado, más personas trabajan desde casa y evitan viajes innecesarios.

Cómo el COVID-19 está afectando la vida cotidiana de los alemanes La producción automotriz se paraliza Desde enero, las fábricas automotrices en China permanecen cerradas. Volkswagen y Daimler han declarado que tanto las ventas como la producción se han visto afectadas por la epidemia. También los productores en Alemania se enfrentan con ese problema, ya que muchas piezas eléctricas son importadas desde China. Berlín anunció que apoyará a las empresas que sufran pérdidas debido a la epidemia.

Cómo el COVID-19 está afectando la vida cotidiana de los alemanes Cada vez menos turistas "Las consecuencias para el turismo alemán son graves", advirtió Guido Zöllick, director de la Asociación Alemana de Hoteles y Restaurantes. Según una encuesta reciente, el 76,1 % de los miembros de esa asociación reportó uan fuerte caída de reservas, y los ingresos son menores. El Parlamento alemán anunció que los turistas no podrán acceder a la cúpula de cristal del Reichstag hasta nuevo aviso.

Cómo el COVID-19 está afectando la vida cotidiana de los alemanes Controles fronterizos Después de Italia y Francia, Alemania tiene el mayor número de casos de COVID-19 en Europa. Para evitar una mayor propagación, las autoridades de Polonia y de la República Checa iniciaron controles, midiendo la temperatura corporal de los viajeros que cruzan la frontera fuera de Alemania. Polonia planea extender los controles a los pasos ferroviarios y portuarios. Autor: Martin Kuebler



