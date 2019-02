Alemania busca cercanía con ejército británico tras el "brexit"

La ministra de Defensa alemana, Ursula von der Leyen (foto), dijo el viernes (15.02.2019) a DW que Europa está trabajando en formas de continuar la cooperación de defensa con el Reino Unido tras el eventual "brexit". "Estamos trabajando en una regulación –la llamada regulación de tercer Estado– que da acceso a países como Reino Unido, a quienes queremos tener en nuestra Unión Europea de Defensa", expresó Von der Leyen. "Este es el objetivo: tener a nuestros amigos británicos lo más cerca posible", agregó.

Von der Leyen habló con DW después de que ella abriera la Conferencia de Seguridad de Múnich junto con el ministro de Defensa británico Gavin Williamson, quien, durante su discurso, instó a Alemania a continuar la cooperación militar a nivel europeo fuera de la OTAN y la UE.

"Aunque el Reino Unido se va de la UE, quiero comenzar diciendo que nuestro compromiso con la seguridad europea sigue siendo firme", dijo Williamson. "Continuaremos saliendo al mundo protegiendo a nuestros amigos, defendiendo nuestros intereses, defendiendo nuestros valores", añadió.

Williamson, no obstante, también pidió una integración militar europea más estrecha –una idea impopular entre muchos partidarios del "brexit"– que no se realice a expensas de los miembros europeos de la OTAN que no están en la UE; un estado que ya se aplica a Turquía y Noruega, y que se avecina ahora al Reino Unido.

"Capaz de actuar juntos"

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Heiko Maas, dijo que el énfasis de Berlín en la "cooperación mutua" no fue "por un ensueño post-nacional, sino que corresponde a intereses nacionales y a requisitos imperativos". "Estamos comprometidos con una Europa fuerte, que sea capaz de actuar junta", dijo Maas. "Fortalecer y profundizar a la Unión Europea sigue siendo el núcleo de nuestro interés nacional".

Durante su discurso de apertura, Wolfgang Ischinger, veterano diplomático alemán y presidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich, hizo énfasis sobre este punto de manera creativa al llevar una sudadera con capucha adornada con la bandera de la UE. "Una Europa fuerte necesita símbolos fuertes", dijo Ischinger. "La Unión Europea tiene que hablar con una sola voz para representar los intereses de 500 millones de europeos", agregó.

Regulación a nivel nacional

Sin embargo, el ministro de economía alemán, Peter Altmaier, dijo a DW que un enfoque europeo común puede no ser posible en todos los asuntos. Cuando se le preguntó sobre el Nord Stream 2, un gasoducto germano-ruso que ha planteado inquietudes en algunos países de la UE, Altmaier dijo: "Hasta el momento, el mix energético nacional y el suministro de energía no han sido competencia de la Unión Europea".

"Los mercados de gas están regulados a nivel nacional", dijo. "Ahora hemos adoptado una decisión por una gran mayoría y Alemania está a favor de esto, y también a favor de regular el Nord Stream 2. Eso significará que insistiremos en ciertos requisitos europeos en lo que respecta a la implementación de este oleoducto. Pero esto lo hará Alemania de acuerdo con las reglas comunes de la Unión Europea", añadió.

DW también le preguntó a Altmaier sobre un reciente informe de Amnistía Internacional sobre el uso de armas alemanas y occidentales en la campaña militar liderada por los saudíes en Yemen, pero el ministro dijo "no estar al tanto".

(few/ct)

