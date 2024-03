Alemania: Bundestag niega apoyo a envío de Taurus a Ucrania

La oposición al Gobierno de coalición en la Cámara Baja alemana, encabezada por la Unión Cristianodemócrata (CDU) y su socio bávaro de la Unión Cristianosocial (CSU), fracasaron este jueves (14.03.2024) de nuevo en su intento por recabar apoyos para forzar al Ejecutivo del canciller Olaf Scholz a acceder a enviar misiles de largo alcance Taurus a Ucrania.

La segunda resolución de la CDU en pocos meses sobre este tema, encaminada a forzar a los diputados de la coalición a pronunciarse sobre su postura, fue rechazada por 494 legisladores de los 687 presentes, frente al apoyo de 188 y cinco abstenciones. La derrota en el Bundestag era esperada, pues la coalición formada por verdes, liberales y socialdemócratas mantuvo la unidad.

Ello pese a que los primeros dos partidos y también algunos diputados del partido de Scholz consideran que habría que enviar los Taurus o al menos mantener esta opción sobre la mesa. El vicejefe de la fracción de la CDU, Johann Wadephul, sostuvo que se requiere determinación y claridad en el apoyo a Ucrania, pues el titubeo del SPD "ha alentado al señor Putin en su agresión contra Ucrania".

Populistas de derecha e izquierdistas unidos

La responsable adjunta de Los Verdes en la Cámara Baja, Agnieszka Brugger, indicó que, si bien el partido no votaría a favor, saludaba la exigencia de la oposición. En tanto, el jefe de la fracción del SPD, Rolf Mützenich, defendió el rechazo de Scholz al suministro de los misiles crucero con el argumento que no había fijarse solamente en un único sistema armamentístico, sino en general en todo lo que ha hecho Alemania por ayudar a Ucrania.

Scholz intentó zanjar sin gran éxito el debate al afirmar que la decisión es suya como canciller y que fue claro cuando dijo que no habrá Taurus para Ucrania. No porque no se fíe de los ucranianos cuando prometen no atacar territorio ruso -el misil llega hasta Moscú gracias a sus 500 km de alcance-, dijo, aunque reconoció que Alemania quiere mantener el control de los objetivos que pudieran programarse y que para ello habría que implicar a soldados germanos.

Los misiles Taurus serían determinantes para atacar depósitos de municiones tras la línea del frente, zonas de mando protegidas e incluso el Puente de Kerch, que une a Rusia continental con la Crimea ucraniana ilegalmente ocupada. En la votación, la derecha populista (AfD) y La Izquierda también se opusieron al envío del misil.

DZC (EFE, dpa)