Scholz rechaza un canje de misiles Taurus con el Reino Unido

Olaf Scholz rechazó este lunes (11.03.2024) la posibilidad de un canje de armas con el Reino Unido por el cual Londres recibiría misiles Taurus alemanes de largo alcance, a cuyo envío a Ucrania se opone el canciller alemán, a cambio de mandar a Kiev cohetes con características similares tipo Storm Shadow.

"En lo que se refiere a ese sistema armamentístico considero que, a la vista de su impacto y dónde puede ser empleado, no puede ser utilizado sin control y que la participación de soldados alemanes no puede ser justificada tampoco desde fuera de Ucrania", señaló en una rueda de prensa tras reunirse con el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim.

"Por eso he dicho que no considero justificable su uso y por eso no es una cuestión de si debe hacerse de manera indirecta o directa. Mi respuesta es clara", enfatizó Scholz queriendo zanjar el debate abierto y mostrándose molesto por el hecho de que todo se centre en los misiles Taurus cuando Alemania proporciona en total ayuda financiera y armamentística a Ucrania por 28.000 millones de euros. "Mi trabajo como canciller, como jefe de gobierno, es expresarme con precisión y no crear expectativas engañosas, mis respuestas son igualmente claras", incidió.

Scholz dijo también no compartir las declaraciones del papa Francisco, quien dijo que los ucranianos deberían tener el coraje de "izar la bandera blanca" y negociar el fin de la guerra que inició Rusia hace más de dos años en su país. "Naturalmente, no estoy de acuerdo con las declaraciones citadas", dijo, en línea en esto con las declaraciones previas de la ministra de Exteriores.

Ibrahim, por su parte, defendió los vínculos de su país con Hamás. "Con el ala política de Hamás", especifió. "Y no me disculpo por ello", añadió,subrayando que "no tiene ninguna conexión con el ala militar". "No podemos borrar cuarenta años de atrocidades y expropiaciones, que provocaron la reacción y la ira de las poblaciones afectadas", afirmó. Malasia, de mayoría musulmana, no tiene relaciones con Israel.

"Necesitamos comprender la raíz del problema", explicó el primer ministro de Malasia. "Lo que rechazo firmemente es esta narrativa, esta obsesión, de que el problema comienza y termina el 7 de octubre. (...) Comenzó hace cuatro décadas y continúa a diario", dijo.

lgc (efe/dpa/afp)