Pavlovic, de recogepelotas a promesa del Bayern Múnich

Son millones los niños que sueñan con convertirse en futbolistas profesionales, pero solo unos poco lo consiguen. Todo se vuelve aún más romántico si logran debutar con el club de sus amores, donde se forman como personas y profesionales; una segunda casa. Ejemplos hay varios: Raúl González Blanco y Dani Carvajal en el Real Madrid, Pep Guardiola y Andrés Iniesta en el Barcelona, Carlos Tévez en Boca Juniors, Matthijs de Ligt en el Ajax, entre otros. A esta lista se suma Aleksandar Pavlovic, el nuevo regente del mediocampo defensivo del Bayern Múnich.

Un gol de ensueño: Pavlovic empareja los cartones en el partido contra el Bayer Leverkusen. Imagen: Matthias Schrader/picture alliance/AP

Del semillero

Varios de los canteranos antes mencionados incluso tienen otro elemento en común: pasaron de recoger pelotas a triunfar en el balompié mundial. Las imágenes siguen siendo cautivadoras. Quién diría que, por ejemplo, el chico que recogía pelotas en el Camp Nou de Barcelona en 1986 se convertiría en jugador y más tarde en uno de los entrenadores más codiciados en este deporte. Pep Guardiola también atestiguó el despegue de Andrés Iniesta en La Masia, después lo dirigió en el primer equipo culé entre 2008 y 2012.

O el caso del "apache” Tévez: mientras que Juan Román Riquelme daba sus primeros pasos en la primera división del fútbol argentino con Boca Juniors en 1997, Carlos era recogepelotas y no dudó en pedirle una foto al todavía camiseta 20 del club. Años más tarde compartirían vestidor en la selección argentina de fútbol.

El alemán Pavlovic ya se ha ganado la confianza de Vincent Kompany en el Bayern Múnich. Tiene solo 20 años y viene del propio semillero. El fin de semana pasado, dio muestra de lo que está hecho contra el vigente campeón Bayer Leverkusen. Primero cometió un error que derivó en la jugada de saque de esquina para le gol de las "aspirinas”. Minutos después anotó un poema de gol que igualaría los cartones en el definitivo 1-1 en Múnich. Aleksandar no se derrumbó, por el contrario, le puso el pecho a las balas en el choque de pesos pesados.

Al respecto, Kompany no dudó el destacar su talento y brindar apoyo al juvenil canterano. Dicho sea de paso, cuando Franck Ribéry levantaba trofeos con el Bayern Múnich, Pavlovic era aún un recogepelotas en la Allianz Arena.

Aleksandar Pavlovic viste la camiseta de la Sub-19 del Bayern Múnich, noviembre de 2022. Imagen: Robin Rudel/picture alliance/dpa

Un típico seis

Aleksandar Pavlovic despeja, asegura, recupera y reparte juego. Es un típico seis bajo las órdenes de Kompany, quien apuesta por el juvenil en la tarea de recuperación de balón, labor que el entrenador belga prioriza en su equipo. Cuando el rival contraataca, la tarea del seis deja de ser glamourosa, pero se vuelve fundamental al cortar el avance contrario. Es igualmente encargado de iniciar el ataque bávaro: salida con los centrales, balón al seis. Ahí está Pavlovic listo para abrir el juego y dejar que los demás brillen.

Tal es el caso del refuerzo Michael Olise de 22 años, quien junto a Pavlovic, es la nueva revelación del Bayern Múnich esta temporada. El alemán orquesta, el francés Olise desequilibra desde la banda. El primero es confiable, el segundo es más lúdico en la cancha. Ambos buscan servir balones de gol a Harry Kane en el área.

Estas características para manejar al equipo desde el cuarto de máquinas le llenaron el ojo al seleccionador nacional, Julian Nagelsmann, quien no dudó en convocarlo el pasado mes de marzo, aunque ello significó relegar a su compañero de equipo Leon Goretzka. Para su desgracia, no pudo competir en la reciente Eurocopa de Alemania por lesión, entonces Nagelsmann llenó el hueco con Emre Can del archirrival Borussia Dortmund.

Así como resulta difícil llegar a la élite del futbol, hay quien dice que lo verdaderamente difícil es mantenerse. Parece que llegó el momento para el chico recogebalones. Esto apenas comienza.

(aa)