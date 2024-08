Durante su larga carrera, Delon actuó principalmente en películas de suspense policial. La película de cine negro "La muerte no deserta" ("L'insoumis", de 1964), estrenada en Estados Unidos como "Have I the Right to Kill?" ("¿Tengo derecho a matar?"), está ambientada en la guerra en Argelia y mostró una vez más el atractivo sexual de Delon.